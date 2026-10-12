En la localidad cordillerana de Caviahue se realizó una reunión de trabajo entre representantes de ese municipio y el de Loncopué, la Secretaría Provincial de Deportes y el Ente Provincial de Termas (EPROTEN), con el objetivo de avanzar en una propuesta para potenciar el entrenamiento en altura de deportistas de mediano y alto rendimiento.

El encuentro estuvo orientado a analizar las posibilidades que ofrece la región para el desarrollo de actividades vinculadas con la preparación deportiva y el entrenamiento en altura.

Durante la jornada también se abordó el aprovechamiento de los recursos termales y naturales disponibles en la zona, como parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura y las alternativas destinadas a deportistas.

La iniciativa busca articular el trabajo entre los municipios y organismos provinciales para desarrollar una propuesta que contribuya al crecimiento deportivo de la región y permita generar nuevas oportunidades para atletas de distintos niveles de rendimiento.