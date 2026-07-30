A falta de un mes y medio para uno de los grandes eventos deportivos del año en la región, Agustín Calleri llegará a Neuquén para dar una conferencia de prensa sobre el duelo de Copa Davis entre Argentina y Turquía. El presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) se presentará el sábado a las 11 de la mañana para anunciar oficialmente el cotejo entre la Albiceleste y los otomanos por el Grupo Mundial I, que tendrá lugar el 19 y el 20 de septiembre en el estadio Ruca Che.

El dirigente anunció en una entrevista con Cadena 3 que viajará el viernes y no descartó estar acompañado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. La serie, que se convertirá en la localía más austral de Argentina en la historia del certamen, será la segunda del equipo argentino en la temporada 2026 luego de la derrota en febrero por 3-2 ante Corea del Sur que envió al equipo a revalidar la categoría. Además será la primera vez para Javier Frana como capitán en condición de local.

Calleri destacó que la elección de Neuquén forma parte del objetivo de "federalizar el tenis" y explicó que la decisión de jugar sobre cancha rápida bajo techo fue consensuada con los tenistas: "Va a ser una experiencia linda, nueva, porque vamos a jugar en superficie dura. Coincidimos y lo charlamos con los jugadores. Como ellos vienen de jugar en cemento, que va a terminar el US Open, van a jugar Copa Davis y después van a seguir jugando en cemento en la gira europea o en la gira asiática, lo vieron con buenos ojos", remarcó el dirigente.