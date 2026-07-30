En un nuevo escándalo que sacude al tenis, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) sancionó a la tenista rusa Anastasia Sukhotina por manipulación de partidos. La pena para la deportista será de 4 años y 10 meses, además de una multa económica. Por otra parte, el organismo castigó también al capitán de la Copa Davis de Azerbaiyán, Yalchin Manafli, quien se negó a colaborar en una investigación por corrupción. Los implicados no podrán participar, entrenar ni asistir a eventos organizados o sancionados por World Tennis, WTA, ATP, Grand Slams ni federaciones nacionales.

Sukhotina, de 26 años, admitió haber cometido ocho infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis entre 2019 y 2024. Entre las faltas se incluyen intentos de apuestas en partidos, sobornos a otros jugadores y destrucción de pruebas relevantes. Por estas razones, la ITIA le impuso una suspensión que comenzará el 17 de julio de 2026 y culminará el 16 de mayo de 2031, además de una multa de 30.000 dólares, de los cuales 22.500 quedan en suspenso.

La carrera de Sukhotina se desarrolló principalmente en el circuito ITF, sin lograr destacadas posiciones en el circuito mayor. Su mejor posición en el ranking WTA en agosto de 2019, ubicándose en el puesto 607. La gravedad de las acciones admitidas por la tenista rusa y la duración de la sanción prácticamente marcan el fin de su trayectoria profesional.

Manafli, el otro castigado

En paralelo, la ITIA suspendió provisoriamente a Yalchin Manafli, capitán del equipo nacional de Azerbaiyán en la Copa Davis y exdirector de torneos del ITF World Tour en su país. La medida se tomó el 11 de junio de 2026 tras la negativa del entrenador a entregar su teléfono móvil para que se lo analizara en el marco de una investigación sobre posibles irregularidades.

El oficial de audiencias anticorrupción, Philippe Cavalieros, confirmó la suspensión provisoria tras desestimar la apelación de Manafli, fundamentando la decisión en la existencia de pruebas sustanciales que justifican la medida. Mientras se resuelva el proceso disciplinario, el entrenador tiene prohibido desempeñar funciones relacionadas a la representación nacional o la organización de torneos internacionales.