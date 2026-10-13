Una icónica camiseta de Michael Jordan fue vendida en 14 millones de dólares y la cifra estableció un nuevo récord para cualquier objeto de colección vinculado al básquet. Se trata de la casaca roja número 23 de los Chicago Bulls, que el mejor jugador de la historia utilizó en las Finales de la NBA de la temporada 1997/1998.

Según informó Hunt Auctions, una casa de subastas de Pensilvania que fue la encargada de llevar adelante la transacción de forma privada, el comprador fue Ron Firman, un coleccionista e inversor inmobiliario de Miami.

“Michael Jordan fue un jugador increíblemente talentoso que es admirado en todo el mundo. Estoy muy emocionado por la compra”, manifestó el flamante propietario de la prenda.

La camiseta en cuestión es la que MJ utilizó el 5 de junio de 1998 en el segundo partido de las Finales ante Utah Jazz. Los dirigidos por Phil Jackson se quedaron con la victoria aquella noche y lograron igualar la serie, en la cual terminarían imponiéndose 4 a 2 para levantar el sexto y último anillo de su historia hasta el momento.

“Si bien la importancia de Michael Jordan dentro del mercado de memorabilia deportiva ha estado establecida desde hace mucho tiempo, ahora ha escalado a una clase de activo de élite más típicamente reservada para obras de arte icónicas”, explicó David Hunt, presidente de Hunt Auctions.

Lo cierto es que todos los objetos relacionados con aquella temporada 1997/98 (camisetas, zapatillas, shorts, entre otros) elevaron sustancialmente su valor y despertaron un significativo interés en los coleccionistas en los últimos años. Esto se debe, en gran parte, a la serie documental de Netflix The Last Dance, la cual repasa el último campeonato de Jordan en Chicago.