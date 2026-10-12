En duelo de equipos neuquinos, Independiente se impuso a El Biguá por 68 a 63 en cotejo que tuvo por escenario la remozada Caldera de José Rosa y Perito Moreno en el macrocentro de la ciudad capital, en el debut para ambas formaciones en la Liga Nacional Femenina de basquetbol 2026/2027

El Rojo reaccionó después de un buen comienzo de la visita y logró quedarse con una victoria trabajada como local. El equipo de la ribera arrancó mejor, con Catalina Taño como principal referencia ofensiva y una defensa que provocó errores y lanzamientos forzados en el conjunto local.

La diferencia en los rebotes, con Clara Della Rosa como protagonista, también le permitió a la visita tomar ventaja. El primer cuarto terminó 15 a 11 para la visita, que había llegado a ponerse 14-4 arriba.

En el segundo período, Independiente encontró respuestas con las penetraciones de Sofía Cabrera y los triples de Josefina Torruella. El equipo que este año dirige Gabriel Ddlegido mejoró su producción ofensiva y comenzó a revertir un desarrollo que hasta ese momento favorecía a la visita.

Festejo del plantel rojo en el comienzo de la Liga Nacional Femenina

La remontada continuó en el tercer cuarto, con las apariciones de Ornella Santelli y Jackeline Soto, fundamentales para sostener la ventaja. Independiente cerró ese parcial arriba por 52 a 47. Aunque el elenco Verde nunca dejó de competir y mantuvo el suspenso hasta los minutos finales. Finalmente, el Rojo supo administrar la diferencia y selló el 68 a 63 definitivo.

Josefina Torruella fue la figura del encuentro con 17 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia, mientras que Jackeline Soto aportó un destacado doble-doble de 13 puntos y 14 rebotes. En Biguá, Catalina Taño fue la máxima anotadora con 15 unidades.

La actividad continuará ante Quilmes de Mar del Plata, Independiente recibirá al conjunto cerveceros este jueves, mientras que El Biguá jugará como local en el remozado Nido el viernes.