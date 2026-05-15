Independiente se coronó campeón del Torneo Integración femenino. En El Nido, las rojitas superaron a Biguá en el segundo juego por 45-68, y barrieron la serie final, consagrándose campeonas de forma invicta.

100% eficaz, las rojitas se llevaron el torneo ganando de gran forma la fase regular, barrieron las semifinales ante Escuela Municipal de Cipolletti, y en la final mostró credenciales ante Biguá, en el duelo entre ambos elencos que juegan Liga Nacional.

En La Caldera, la diferencia fue de 80-57 para el equipo que dirige Marcelo Remolina, y en EL Nido, fue liquidando el cotejo desde la mitad del tercer cuarto, donde mostró su poderío ofensivo y dejó sin reacción a su rival.

Por tres puntos se fue arriba el rojo en el primer cuarto (11-14), al descanso 24-34. En el tercero se vio una reacción de Biguá, que se puso arriba en el marcador con un 37-36, pero tras un tiempo pedido por el banco, las rojitas volvieron con todo, recuperaron al ventaja sacada en la primera mitad, y en el final sacaron una sólida diferencia que le terminó dando el título.

Hannah Quinteros, la mejor jugadora de la final y el torneo

Hannah Quinteros fue determinante en todo el torneo, la oriunda de Roca, que vio minutos en Liga Nacional fue la EVP de la competencia, donde Independiente jugó con todas sus jugadoras juveniles y U21, dándole rodaje de cara a la siguiente Liga Nacional. Alina Farías la goleadora con 19, Lourdes Briones aportó 17, y Quinteros hizo 13. En las locales, Amparo Arévalo fue la destacada con 14.

En los últimos años, Independiente dominó la escena del básquet femenino: sumó su 4to título Integración, sumando el torneo neuquino y la corona del torneo Federal 2024.Ahora se viene la Liga Regional, competencia que sirve como antesala de la Liga Nacional 2026-27.