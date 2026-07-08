Campus de Hockey de Invierno: Inscripciones abiertas en Neuquén

Se abrieron las inscripciones para el Campus de Hockey de Invierno, una iniciativa gratuita que se llevará adelante del 14 al 17 de julio, de 15 a 18, en la cancha de agua de Ciudad Deportiva (Lanín 1700). La actividad es organizada por la subsecretaría de Deportes y estará destinada a jugadores y jugadoras de las categorías Sub 14 y Sub 16. La misma estará a cargo del profesor Javier Carriqueo, quien brindará una clínica enfocada en el desarrollo de habilidades técnicas, coordinación y otros aspectos fundamentales del juego.

La propuesta forma parte de la agenda de actividades deportivas de la Secretaría de Deportes, organizadas para el receso de invierno y busca ofrecer espacios de formación y entrenamiento que permitan a niños, adolescentes y jóvenes continuar su desarrollo deportivo durante el receso escolar, aprovechando la infraestructura de primer nivel con la que cuenta la provincia para la práctica del hockey.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó "queremos que el receso de invierno también sea una oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo a través del deporte. Este campus permitirá que, quienes nos visiten, continúen entrenando con una propuesta deportiva de calidad, en un espacio de excelencia y con el acompañamiento de profesionales comprometidos con el desarrollo del hockey neuquino”.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia continúa fortaleciendo el acceso a propuestas deportivas gratuitas durante el receso invernal, promoviendo el desarrollo de jóvenes deportistas y consolidando a Ciudad Deportiva como un espacio de referencia para la formación y el crecimiento del deporte en Neuquén.

Inscripciones

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 10 de julio a través del siguiente enlace: https://bit.ly/CampusdeHockey