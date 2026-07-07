Los Pumitas caen 40-38 ante Inglaterra en el Mundial M20 de Rugby

En un partido tan increíble como apasionante por donde se lo mire, Los Pumitas cayeron 40 a 38 con Inglaterra por la tercera fecha de la Copa del Mundo M20 de rugby ly quedaron segundos en el Grupo C. De esa manera no podrán repetir el bronce del año pasado y jugarán por las semifinales del quinto puesto.

El seleccionado argentino comenzó de buena manera con un try de Tomás Dande de toda la cancha y luego ampliaba la ventaja tras una gran jugada de equipo. Sin embargo llegó la primera intervención del TMO para marcar que hubo infracción en la limpieza del ruck por parte de Argentina y se anuló la conquista. Inmediatamente después, Inglaterra marcó el empate con una muy linda jugada.

A los 16 minutos, nuevamente intervino el TMO. El árbitro había dado juego, pero recibió el llamado por una limpieza de ruck, que el referee consideró que fue amarilla y revisión. Poco después, la amarilla escaló a roja a 20 minutos por Benjamín Ortíz, ante la incredulidad del propio jugador.

Esa acción cambió el transcurso del desarrollo, no sólo porque Argentina quedó transitoriamente con un jugador menos, sino porque además envalentonó a la Rosa. Los Pumitas tuvieron un pasaje con falta de firmeza en el contacto y lo pagaron en su propio ingoal: la consecuencia fue un parcial de 28-12 para Inglaterra al momento del descanso.

El segundo tiempo no arrancó bien para Los Pumitas que antes de los dos minutos sufrieron un nuevo try. Se repusieron brevemente con la conquista de Bautista Lescano, pero el try de James Pater y la amarilla a Bautista Benavides volvieron a complicar el desarrollo.

Pero la mayor virtud de esta versión de Pumitas a lo largo del torneo fue la capacidad ofensiva y volver al partido. Dos minutos después llegó el try de Simón Pfister y de a poco, los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda se fueron haciendo del control del juego, aunque por momenos faltó lucidez.

La distancia era mucha y hubo que esperar a los 30' para un nuevo try de Lescano. A eso le siguieron las amarillas a Elliot Williams y Will Knight que dejaron a Los Pumitas con la posibilidad concreta de dar vuelta las cosas. A los 38' llegó el segundo try de Pfister y la conversión de Manuel Giannantonio para quedar a dos puntos.

Y allí el cierre se hizo todavía más apasionante, casi infartante. Los Pumitas, ante la necesidad de jugar desde el fondo, cometieron un error de manejo que le dio el scrum a Inglaterra, que con tiempo cumplido sacó la pelota de la formación, pero al momento de patear afuera, fue interceptado por Bautista Lescano para recuperar la posesión y volver a atacar. Se jugaron cuatro minutos más, con ambos equipos exhaustos. La defensa de Inglaterra no fue del todo prolija, el referee dejó jugar hasta que Lescano recibió un tackle en la punta, y la Rosa recuperó la ovalada con un nuevo penal.

Quedó la sensación que Los Pumitas se podrían haber llevado algo más, y sobre todo, que lo hubieran merecido por la gran reacción que tuvieron en el complemento. Sin embargo, en el reparto de errores y aciertos, entre ambos equipos, referee y TMO, fue Inglaterra quien festejó.

Los Pumitas (38): 1. Benjamín Farías Cerioni, 2. Manuel Cuneo Camargo, 3. Bautista Salinas Mallea, 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides, 6. Tomás Dandé (C), 7. Jerónimo Sorondo, 8. Federico Torre, 9. Juan Preumayr, 10. Federico Serpa Laporte, 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz Yujnovsky, 13. Pedro Coll, 14. Bautista Lescano, Simón Pfister.

Ingresaron: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Fabrizio Cebron, 18. Federico Narváez, 19. Felipe Hygonenq, 20. Basilio Cañas, 21. Valentino Reggiardo, 22. Manuel Giannantonio, 23. Ramón Fernández Miranda.

Inglaterra (40): 1. Oliver Scola, 2. Jimmy Staples, 3. Ollie Streeter, 4. Elliot Williams, 5. Aiden Ainsworth-Cave, 6. Tate Williams, 7. Seb Kelly, 8. Connor Treacey (C), 9. Lucas Friday, 10. Hugh Shields, 11. Sam Winters, 12. Will Knight, 13. Nick Lilley, 14. Tyler Offiah, 15. James Pater

Ingresaron: 16. Jerold Gorleku, 17. Oliver Spencer, 18. Sonny Tonga'uiha, 19. Patrick Hogg, 20. George Marsh, 21. Jonny Weimann, 22. Finn Keylock, 23. George Pearson

Primer Tiempo: 7' Try de Tomás Dande convertido por Federico Serpa (A), 12' Try de Will Knight y 19' Try de James Pater ambos conv. por Hugh Shields (I), 27' try de Manuel Cuneo Camargo (A), 35' Try de Jimmy Staples y 38' Try de Aiden Ainsworth-Cave ambos conv. por Shields (I),

Segundo Tiempo: 2' Try de Aiden Ainsworth-Cave conv. por Shields (I), 5' Try de Bautista Lescano, 10' Try de James Pater (I), 12' Try de Simón Pfister conv. por Serpa (A), 30' Try de Lescano y 38' Try de Simón Pfister. ambos conv. por Manuel Giannantonio (A),

Expulsado: PT 16' Benjamín Ordiz (A)

Referee: Christopher Allison (Sudáfrica)



Asistentes: Ruairidh Campbell, Shota Tevzadze



TMO: Matt Rodden



Cancha: Avchala Stadium (Tbilisi, Georgia).