En el BC Place de Vancouver, Canadá y Qatar se medirán este jueves desde las 19 por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, en un partido que puede empezar a marcar el rumbo de ambos en la fase de grupos.

El duelo reúne a dos selecciones con realidades distintas pero una necesidad compartida: sumar de a tres. El conjunto canadiense, uno de los anfitriones de esta Copa del Mundo, buscará aprovechar el respaldo local y dar un paso firme hacia la clasificación. Del otro lado, Qatar llega con la obligación de reaccionar tras un estreno que dejó dudas y lo obliga a buscar puntos fuera de cálculo.

Cómo llega Canadá

El equipo dirigido por Jesse Marsch debutó con un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, en un partido que tuvo un desarrollo cerrado y que recién se destrabó sobre el final. Canadá logró rescatar un punto gracias al tanto de Cyle Larin a los 78 minutos, evitando un debut con derrota en casa.

Más allá del resultado, el conjunto norteamericano mostró intensidad y momentos de buen juego, aunque todavía le falta precisión en los metros finales. Ante Qatar, tendrá una oportunidad inmejorable para sumar su primer triunfo y quedar muy cerca de los 16avos de final.

Cómo llega Qatar

El conjunto asiático, que fue organizador del Mundial 2022, viene de un debut con sabor amargo tras igualar ante Suiza en los minutos finales. Cuando parecía que se quedaba con una victoria valiosa, terminó cediendo el empate y dejó escapar dos puntos importantes en el arranque del torneo.

Con jugadores de experiencia como Akram Afif y Edmilson Junior, el equipo dirigido por Julen Lopetegui intentará dar el golpe ante uno de los anfitriones y recuperar terreno en un grupo que comenzó muy parejo.

Probable formación de Canadá

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio; Tajon Buchanan, Liam Millar, Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

DT: Jesse Marsch.

Probable formación de Qatar

Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin, Issa Laye; Jassem Gaber, Assim Madibo; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif.

DT: Julen Lopetegui.

Datos del partido

Canadá vs. Qatar

Hora: 19

Estadio: BC Place (Vancouver)

TV: D Sports

Árbitro: Cristián Garay (CHI)

VAR: Juan Lara Luco (CHI)

Instancia: Fecha 2 – Grupo B

Con el grupo todavía abierto y muy parejo, el resultado en Vancouver puede ser determinante para el futuro de ambos en la Copa del Mundo, donde cada punto empieza a pesar cada vez más en la carrera hacia los 16avos de final.