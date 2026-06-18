La figura de Lionel Messi sigue trascendiendo fronteras y disciplinas deportivas. Esta vez, quien decidió expresar públicamente su admiración fue Francisco Cerúndolo, que protagonizó una destacada actuación en el ATP 500 de Queen's y aprovechó el momento para enviarle un mensaje muy especial al capitán argentino en plena fiebre por el Mundial 2026.

El tenista argentino consiguió un triunfo de enorme valor sobre el césped londinense y avanzó a los cuartos de final del tradicional torneo británico. Sin embargo, más allá de lo ocurrido dentro de la cancha, una acción realizada segundos después del partido terminó captando la atención de los aficionados y de los medios deportivos.

Cerúndolo se impuso al estadounidense Aleksandar Kovacevic luego de un encuentro exigente que lo obligó a desplegar su mejor nivel. Con parciales de 6-4, 7-6 y 6-2, el porteño selló una victoria que le permitió seguir en carrera en uno de los certámenes más prestigiosos de la gira sobre césped.

Una vez finalizado el encuentro, el argentino cumplió con una costumbre habitual en el circuito profesional. Tras saludar cordialmente a su rival, se acercó a la cámara de la transmisión oficial para dejar una firma, una práctica que suelen realizar los ganadores en los torneos más importantes.

Sin embargo, lejos de escribir simplemente su nombre o colocar una dedicatoria relacionada con el tenis, Francisco Cerúndolo eligió otro camino. Frente al lente, escribió la palabra "Messi" y la acompañó con el símbolo de infinito, generando una inmediata repercusión entre los presentes y en las redes sociales.

El gesto no pasó inadvertido porque llegó apenas horas después de la presentación de Lionel Messi con la Selección Argentina en el Mundial 2026. El capitán había sido una de las grandes figuras en la victoria frente a Argelia y también había emocionado a los hinchas con declaraciones sobre el difícil momento personal que atravesaba.

Fran Cerúndolo y un emotivo homenaje a Messi

La imagen de la dedicatoria recorrió rápidamente distintas plataformas y fue interpretada como una muestra de respaldo y admiración hacia el rosarino. Desde diferentes ámbitos del deporte argentino comenzaron a multiplicarse los mensajes de apoyo para el futbolista, considerado una de las máximas leyendas del país.

Con este homenaje, Francisco Cerúndolo dejó en evidencia que la influencia de Lionel Messi va mucho más allá del fútbol. Mientras la Selección continúa su camino en el Mundial 2026, el respaldo hacia su capitán sigue llegando desde todos los rincones del deporte, incluso desde las canchas de tenis más importantes del mundo.