Juegos Regionales Neuquinos: Capacitación para Personas Mayores

De cara a los Juegos Regionales Neuquinos para Personas Mayores, previstos para julio y agosto, esta semana se realizó una jornada de capacitación destinada a referentes de centros de personas mayores de toda la provincia, con el objetivo de brindar información sobre la organización y el desarrollo del evento.

La actividad, organizada por la secretaría de Deportes, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, se realizó en las instalaciones de la Ciudad Deportiva y permitió presentar el reglamento, las disciplinas y el cronograma de la competencia.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, participó del encuentro junto a equipos técnicos del área, acompañando la presentación de este programa que recorrerá las siete regiones de la provincia y que tendrá como instancia culminante la clasificación a los Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores.

El programa contempla una fase regional que se desarrollará entre julio y agosto en distintos puntos de la provincia, mientras que la final provincial está prevista para septiembre. Quienes obtengan la clasificación en esa instancia representarán a Neuquén en los Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores, que se disputarán del 28 de septiembre al 2 de octubre en la provincia de San Juan.

Durante el encuentro, los referentes recibieron el reglamento de competencia y la información necesaria para coordinar la participación de las delegaciones en cada una de las etapas previstas.

La edición 2026 presenta una ampliación de la oferta deportiva, pasando de cinco a once disciplinas. De esta manera, se busca incrementar la participación de personas mayores de localidades urbanas y rurales de toda la provincia.

Las disciplinas incluidas son ajedrez, sapo, tejo, tenis, tenis de mesa, truco, pádel, newcom, orientación, circuito de habilidades motrices y natación.

La propuesta forma parte de las políticas impulsadas por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura para fomentar la actividad física, la integración social y el envejecimiento activo, garantizando oportunidades de participación para las personas mayores de toda la provincia.