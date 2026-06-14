A tres días del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, que será ante Argelia este martes desde las 22, un futbolista abandonó la concentración en Kansas City, Missouri, Estados Unidos. Se trata de Nicolás Capaldo, defensor del Hamburgo de Alemania, quien no estaba en la lista de los 26 jugadores de la Copa del Mundo y solo había sido convocado para los amistosos previos, ante Honduras e Islandia.

El jugador surgido en Boca estuvo en un momento como opción para ocupar un lugar en la lista de 26 ante las lesiones de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes finalmente evolucionaron bien. Sin embargo, el pampeano llegó a sumar ocho minutos en el primer encuentro ante Honduras como carrilero por la banda izquierda, mientras que frente a Islandia fue suplente y el que estuvo en su lugar fue Agustín Giay.

Capaldo era parte del grupo de siete jugadores que Scaloni decidió llevar a Norteamérica para foguear, verlos en las prácticas y darle alguna chance en los entrenamientos previos. Los otros que se encuentran en esta situación son los jugadores de River, el arquero Santiago Beltrán y Joaquín Freitas; el juvenil de Boca Tomás Aranda; el chico de Rosario Central Ignacio Ovando; Giay (Palmeiras) y Simón Escobar, lateral izquierdo de 16 años que se desempeña en Vélez. Menos este último, el resto también pudo hacer su estreno con la Albiceleste.

Lionel Scaloni ya descartó a Capaldo

Si bien todos los demás todavía permanecen en Kansas City y fueron parte del entrenamiento de este sábado que llevó a cabo el seleccionado, luego del encuentro, el miércoles emprenderían viaje a sus respectivos destinos. El único que podría continuar más allá de ese día es Simón Escobar, que si bien no fue convocado al Mundial podría llegar a ser utilizado en las prácticas ante la lesión de Nicolás Tagliafico.