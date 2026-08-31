El momento que todos teníamos miedo de que llegue se materializó: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina. En un posteo en su cuenta de Instagram, Leo comunicó su decisión, y confesó además que las palabras plasmadas fueron escritas dos días después de la final del Mundial ante España, y que la muerte de su padre Jorge lo convenció aún más de la decisión tomada.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección.



Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", comenzó diciendo un Messi que le da fin a una etapa de 21 años vistiendo la camiseta de Argentina.





Además, contando los motivos de su decisión, contó como siente que se acerca el final, expresó su amor por la Albiceleste y expresó que será un hincha más: "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)".

Por último, el rosarino agradeció el cariño de la gente y los suyos: "Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos." Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!. Gracias Dios por hacerme argentino".







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