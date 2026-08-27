Cristian González, "El Kily", será el nuevo técnico de Lionel Messi en Inter Miami desde la próxima semana, según trascendió desde fuentes cercanas al mercado de pases internacional. El argentino ya está viajando hacia Estados Unidos, donde será anunciado en las próximas horas como el sucesor de Guillermo Hoyos, quien venía de tomar la posta que había dejado Javier Mascherano.

González, excompañero del argentino en la Selección Nacional, viene de una última experiencia muy mala en Platense y tendrá revancha internacional, en su primera vez afuera del país como entrenador.

La último experiencia como profesional, el Kily González la vivió en Platense donde las cosas no fuero bien.

Tras la eliminación prematura de la League Cup ante los Rayados de Monterrey, Inter Miami se mantiene expectante en la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS con 39 puntos, a diez del Nashville SC.

La trayectoria del Kily como entrenador

Más allá de lo hecho en Vicente López, el Killy González inició su etapa como entrenador en Rosario Central y luego tuvo un muy buen paso por Unión de Santa Fe.

Con los flashes del mundo apuntándolo, buscará encausar el camino de Las Garzas en el tramo decisivo de la temporada en América del Norte en medio de un momento muy particular del capitán del equipo tras la muerte de su padre.

Desde el hecho, el argentino no se ha expresado públicamente, más allá de la carta abierta que publico en sus redes sociales personales.