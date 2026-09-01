Carlos Mac Allister dictará campus de fútbol mixto en Añelo y Picún Leufú

El ex jugador de Boca Juniors, Ferro Carril Oeste, Argentinos Juniors, Racing Club de Avellaneda y de la selección nacional de fútbol Carlos Javier Mac Allister estará en Añelo y Picún Leufú para dictar un campus de fútbol mixto para niños y niñas de 11 a 15 años. La capacitación está organizada por la secretaría de Deportes, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

Este miércoles 2 de septiembre el campus será en la cancha de césped sintético de Añelo y estará dividida por bloque de edades. Los profesores que acompañarán a Mac Allister trabajarán en el primer turno con jóvenes de las categorías 2013 y 2014 desde las 14:30. Luego, a partir de las 17, lo harán con el grupo de 2011-2012.

La modalidad de trabajo establece estaciones de recepción, remate y de presión sobre el balón para luego pasar a apoyo y cobertura de espacios; conceptos tácticos que serán acompañados con una charla del ex jugador. El encuentro también ofrecerá a los entrenadores locales herramientas que podrán aplicar en la enseñanza, ya que el objetivo de la capacitación es homogeneizar los criterios de formación con referencias metodológicas comunes.

La experiencia se repetirá el jueves 3, ya en la cancha de césped sintético de Picún Leufú. En ambas localidades la actividad será gratuita.

La capacitación adquiere gran relevancia considerando que la modalidad del fútbol mixto se incorporó como disciplina oficial en los Juegos Nacionales Evita a partir de la edición 2022 para fomentar la inclusión y la igualdad de género.

Cómo anotarse a los campus de Carlos Mac Allister en Añelo y Picún Leufú

Campus de fútbol mixto en Añelo https://forms.gle/qMHqwwShBeCzRHxB7

Campus de fútbol mixto Picún Leufú https://forms.gle/uvBzqPYdfPamHkeg8