La cuenta oficial de la Selección Argentina de fútbol publicó un emotivo video despedida para Lionel Messi, quien confirmó su fin de ciclo como jugador. “Yo seré el escudo, pero fuiste vos el que siempre me defendió”.

Con imágenes de Leonel Messi en todas sus etapas en la selección, diferentes camisetas y números. El video muestra momentos no tan felices, y los de máxima gloria donde el título en Qatar 2022 es el centro.

El relato es una cara del Escudo de la selección, agradeciéndole al mejor jugador de todos los tiempos, cerrando con un “Gracias por unir a todo un país, detrás de este escudo. Te vamos a extrañar”.

Leo, te habla es escudo de la selección, quería decirte lo mucho que te voy a extrañar.

¿Quién lo diría no? Yo seré el escudo, pero fuiste vos el que siempre me defendió.

Me llevaste con orgullo en el pecho, y me cambiaste para siempre. Porque yo tenía dos, y vos me pusiste la tercera estrella.

Aunque ambos sabíamos que merecíamos una más, ¿o no?

Fueron más de 20 años escuchando tus latidos. Con la 15, la 18, la 19, la 10. Tuve siempre el honor de ir siempre pegado a vos.

No hay foto que no estamos juntos. Porque en algún momento pensaste que no era para vos, y ahí escuche como se rompía tu corazón.

Pero nos caímos, y nos levantamos juntos.

Nunca me voy a olvidar de tus latidos en ese pitazo final del maracaná. Cuando ese penal entró. O cuando le ganamos a Inglaterra.

Nunca tanta gente alrededor del mundo llevó la celeste y blanca conmigo en el pecho. Y eso te lo debemos a vos.

Hoy me toca despedirte, para que otros vengan a poner el pecho.

Pero antes te voy a contar un secreto, porque hay cada día más chico que se ponen esta camiseta.

¿Y sabes que los escucho decir cada vez que la usan? Que cuando sean grande, todos quien ser como vos.

Gracias por unir a todo un país, detrás de este escudo.

Te vamos a extrañar.