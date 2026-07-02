La historia que parecía escrita desde hace tiempo finalmente tuvo su confirmación oficial. Edinson Cavani dejó de ser jugador de Boca y puso punto final a un ciclo que arrancó con ilusión, promesas de gloria y el sueño de ver a una estrella mundial brillando en La Bombonera, pero que terminó envuelto en frustraciones, lesiones y cuentas pendientes.

El delantero uruguayo rescindió su contrato de común acuerdo con el club de la Ribera, pese a que todavía le restaban seis meses de vínculo. Así, se cerró una etapa de tres años en la que el "Matador" nunca logró convertirse en el futbolista determinante que los hinchas imaginaron cuando aterrizó en el fútbol argentino a mediados de 2023.

Su llegada había generado una revolución. Con una extensa trayectoria en Europa y un nombre que imponía respeto en cualquier cancha del mundo, Cavani desembarcó en Boca como uno de los fichajes más importantes de los últimos tiempos. Sin embargo, la realidad fue muy distinta a la esperada.

Las lesiones se transformaron en una constante. Problemas musculares primero y una compleja lesión lumbar después le impidieron tener continuidad. Entre rehabilitaciones, recaídas y tratamientos médicos, el atacante pasó gran parte de su estadía intentando recuperar una plenitud física que nunca terminó de encontrar.

Los números reflejan un paso discreto para un jugador de su jerarquía. Disputó 81 partidos, convirtió 28 goles y entregó 12 asistencias. Aunque tuvo algunos momentos destacados, nunca logró sostener una regularidad que le permitiera convertirse en el líder futbolístico del equipo.

Pero más allá de las estadísticas, el dato que más pesa en su balance es la ausencia de títulos. Cavani llegó para pelear la Copa Libertadores y convertirse en bandera de un proyecto ganador, pero se marchó sin levantar trofeos oficiales con la camiseta azul y oro.

En el último tiempo, la situación se volvió cada vez más compleja. Los problemas físicos persistieron y su relación con parte de los hinchas comenzó a desgastarse. Los silbidos en algunos partidos disputados en La Bombonera fueron una muestra de un vínculo que ya no era el mismo de aquellos primeros días de entusiasmo y ovación.

La decisión final fue consensuada entre el jugador, la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena. Boca buscó reducir una importante carga salarial y acelerar la renovación de su plantel, mientras que el delantero entendió que era momento de cerrar una etapa que nunca terminó de despegar.

Así se terminó la aventura de Cavani en Boca. El goleador que llegó rodeado de expectativas internacionales se despide sin títulos y con la sensación de que las lesiones le jugaron una mala pasada. Un final inesperado para una historia que prometía mucho más de lo que finalmente pudo ofrecer.