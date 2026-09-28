La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, junto al Comité Paralímpico Argentino (COPAR), realizará el Congreso Nacional de Deporte Adaptado y Paralímpico. La cita tendrá lugar en la Residencia de Atletas del CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y busca consolidar el acceso al deporte como un derecho fundamental y un factor clave para la salud y la integración social.

El encuentro está diseñado como un espacio de intercambio federal que reunirá a autoridades del Comité Paralímpico Argentino (COPAR), el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y la Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS), junto a representantes provinciales, docentes, estudiantes, entrenadores y profesionales de la salud con el objetivo de brindar herramientas teóricas y prácticas a los profesionales, así como impulsar un desarrollo equitativo de las disciplinas en todo el territorio nacional.

Congreso Nacional de Deporte Adaptado en Buenos Aires: Acceso y Formación

Durante las dos jornadas de capacitación se abordará un amplio abanico de disciplinas deportivas, tales como Fútbol para Ciegos, Fútbol PC, Básquet en Silla de Ruedas, Atletismo, Natación, Goalball, Judo, Powerlifting y Deportes de Invierno, entre otras.

Las disertaciones estarán a cargo de destacados exponentes nacionales e internacionales, sumados a especialistas dedicados a la clasificación funcional y visual. El programa del congreso abarcará además la presentación de modelos de desarrollo provincial, el rol de las distintas federaciones adaptadas y la articulación con los Juegos Evita.

Las actividades finalizarán el jueves 15 de octubre con el cierre oficial de las jornadas y la entrega de certificados a los participantes.