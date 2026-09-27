Lo que fue una gran serie de Copa Argentina que terminó con un emotivo triunfo de Boca sobre el final ante Racing, la noche del Gigante de Arroyito tuvo a Enner Valencia como el héroe indiscutido. Luego de que se consumó el triunfo del Xeneize, el ecuatoriano habló con la transmisión del partido y aseguró que fue "de los mejores momentos" de su larga trayectoria.

"La verdad que le agradezco a dios. Pasé momentos difícil pero sabía que iba a ser así, jugué en equipos grandes y sé como es. Acá siempre tenés que ganar y nos preparamos para eso", dijo Valencia, que con el hat-trick ante Racing alcanzó los cuatro tantos en nueve partidos en Boca. Sobre su adaptación, contó como vivió las complicaciones del inicio y cómo se siente ahora: "Sabía que llegar acá iba a ser difícil. El plantel estaba formado y yo venía mucho tiempo parado y sabía que me iban a costar los primeros partidos. Fui poniéndome bien físicamente y jugando pocos partidos, y hoy se dio para entrar y ayudar el equipo".

Ante la consulta de en qué lugar pone esta noche en lo personal, Valencia no dudó: "Lo pongo entre los primeros lugares sin ninguna duda, mirá todo lo que se vive acá. Terminó el partido hace 20 o 30 minutos y la gente sigue cantando. Esto es impresionante, es lo que te hace vivir el mundo Boca y por eso estamos muy felices", contó el ecuatoriano de 36 años, máximo goleador de su selección y con una importante trayectoria en el fútbol europeo.

Por último, Valencia elogió a Leandro Paredes luego de que éste decidiera darle el premio al mejor jugador del partido que le había sido entregado al jugador de la Selección Argentina. "Sabemos la grandeza que tiene Lea, es un capitán que siempre está atrás para que estemos bien. Hoy con su gesto te das cuenta la personalidad que tiene", concluyó.