Centenario se prepara para vivir una verdadera fiesta. La ciudad recibirá este jueves a uno de sus hijos pródigos, Adrián Spörle, quien regresará a su tierra natal luego de coronarse campeón del Torneo Apertura con Belgrano de Córdoba en una campaña que quedará grabada para siempre en la memoria del fútbol argentino.

El lateral izquierdo fue una de las piezas del "Pirata" que sorprendió a todos y terminó levantando el trofeo tras derrotar nada menos que a River por 3 a 2 en una final inolvidable disputada en el estadio Mario Alberto Kempes.

Por eso, sus vecinos decidieron rendirle un homenaje a la altura de semejante logro. La celebración comenzará a las 16:30 con una caravana que partirá desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario y recorrerá distintos sectores de la ciudad. Allí, Spörle tendrá la oportunidad de reencontrarse con la gente que lo vio crecer y acompañó sus primeros pasos en el fútbol.

La expectativa es enorme y se espera una importante concurrencia de vecinos, hinchas y fanáticos que quieren saludar al futbolista y compartir con él un momento histórico para la localidad.

Luego de la recorrida, el reconocimiento principal tendrá lugar desde las 18 en la Plaza del Bicentenario, donde las autoridades locales y la comunidad le brindarán un cálido recibimiento al campeón centenariense.

La vuelta de Spörle no será una visita más. Será el regreso de un futbolista que llevó el nombre de Centenario a lo más alto del fútbol argentino y que hoy vuelve a casa con una medalla de campeón bajo el brazo.

La ciudad se prepara para abrazar a uno de los suyos. Porque más allá de los títulos y los festejos, Adrián Spörle representa el sueño de muchos jóvenes deportistas de la región: crecer, triunfar y volver al lugar donde todo comenzó.