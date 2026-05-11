Más de 2.000 personas participaron el sábado de la Session Deportes Urbanos NQN, una jornada gratuita e inclusiva que se desarrolló en las instalaciones de Ciudad Deportiva de la capital neuquina y que reunió a jóvenes, familias y deportistas urbanos de distintos puntos de la provincia.

La actividad, organizada por la secretaría de Deportes del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, ofreció múltiples propuestas deportivas, recreativas y culturales que se llevaron adelante de manera simultánea en distintos espacios del predio.

Durante la tarde hubo exhibiciones y competencias de skate, BMX, básquet 3x3, rollers, parkour, slackline y breaking, además de batallas de freestyle, graffiti y otras expresiones vinculadas a la cultura urbana. También se sumaron clínicas deportivas, espacios recreativos, música en vivo y sectores destinados a emprendedores locales.

La ministra de Juventud, Cultura y Deportes, Josefina Codermatz, participó de las actividades y destacó que “el deporte urbano está pisando cada vez más fuerte, hay deportes que se están convirtiendo en olímpicos y que están escalando a niveles nacionales e internacionales, entonces creemos que desde la Provincia tenemos que acompañar y apoyar ese desarrollo”.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, destacó la gran convocatoria y el impacto positivo de la propuesta. “Estamos muy contentos por la participación de las juventudes y de las familias neuquinas que se acercaron a compartir esta jornada. Estos espacios son fundamentales porque promueven el encuentro, la inclusión y el desarrollo de disciplinas que siguen creciendo en toda la provincia”, expresó.

Además, remarcó que “desde el gobierno provincial continuamos acompañando y fortaleciendo este tipo de iniciativas que generan oportunidades para nuestros jóvenes y ponen en valor las distintas expresiones deportivas y culturales”.

La iniciativa tuvo como objetivo promover espacios de encuentro y participación para las juventudes, fortaleciendo el deporte y las expresiones culturales como herramientas de inclusión, integración y construcción comunitaria. La propuesta busca consolidarse dentro del calendario deportivo de la provincia, continuando además con actividades similares en otras localidades neuquinas.