El boxeo argentino volvió a tener una noche inolvidable en Las Vegas. Marcos “Chino” Maidana fue incorporado al Salón de la Fama de Boxeo de Nevada, un reconocimiento reservado para las grandes figuras que dejaron una huella en los cuadriláteros del estado. El ex campeón santafesino recibió la distinción este sábado 15 de agosto, rodeado de figuras y protagonistas de una ceremonia cargada de emoción.

La incorporación se produjo durante la 14ª Gala Anual del Salón de la Fama de Boxeo de Nevada, desarrollada en el hotel y casino The Orleans. La noticia fue compartida por Chino Maidana Promociones, que celebró el momento a través de sus redes sociales y definió la jornada como “un día histórico para el boxeo argentino”. Así, el nombre del exboxeador quedó definitivamente asociado a una de las plazas más importantes de la historia del pugilismo.

Nacido en Margarita, Santa Fe, el 17 de julio de 1983, Maidana construyó una carrera profesional entre 2004 y 2014 que incluyó 40 combates. El argentino consiguió 35 triunfos, 31 de ellos antes del límite, y sufrió solamente cinco derrotas. Su potencia y estilo ofensivo lo transformaron en uno de los rivales más incómodos de las categorías superligero y wélter.

Uno de los momentos cumbre de su trayectoria ocurrió en diciembre de 2013, cuando derrotó a Adrien Broner por decisión unánime y conquistó el título mundial wélter de la Asociación Mundial de Boxeo. Ese campeonato abrió las puertas a dos enfrentamientos que quedaron grabados en la historia reciente: sus peleas frente a Floyd Mayweather Jr. en el MGM Grand Garden Arena.

El primer choque ante Mayweather se disputó en mayo de 2014 y terminó con triunfo del estadounidense por decisión mayoritaria, aunque Maidana sorprendió por su intensidad y agresividad. Meses después llegó la revancha, nuevamente favorable al norteamericano por decisión unánime. Entre ambas peleas se superaron las 1,8 millones de compras de pay-per-view. En 2016, el argentino anunció oficialmente su retiro.

La ceremonia también reconoció a otras figuras de enorme trayectoria. La clase 2026 incluyó al kazajo Gennady Golovkin, Raúl Márquez, Gerry Cooney y Richard Slone. Además, durante la gala fueron homenajeados los integrantes de la clase 2025, entre ellos Laura Serrano, Antonio Tarver, Jorge “Maromero” Páez, Mikey García, Paulie Ayala, Ricky Hatton y Brad Goodman.

El Chino Maidana al Salón de la Fama

El homenaje comenzó a tomar forma desde el viernes 14, cuando los aficionados pudieron acercarse a los protagonistas para conseguir fotografías y autógrafos. También se realizó un torneo amateur con respaldo del Consejo Mundial de Boxeo, con la presencia de su presidente, Mauricio Sulaimán. Al día siguiente, la gala tuvo su tradicional alfombra roja antes de la ceremonia de inducción.

Después de colgar los guantes, Marcos Maidana continuó ligado al deporte mediante Chino Maidana Promociones, desde donde impulsa nuevos talentos y organiza festivales boxísticos. La empresa mantiene una agenda activa y prepara una nueva velada para el 28 de agosto en Bragado, donde Nicolás “Demonio” Muguruza enfrentará a Abel “Pumita” Silva por el título latino del CMB. Mientras tanto, el “Chino” disfruta de un reconocimiento que vuelve a poner al boxeo argentino en lo más alto.