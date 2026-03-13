Se puso en marcha en el patinódromo de Ruta de Ciudad Deportiva de Neuquén, la Liga Nacional de Patín Carrera, competencia que contará con 4 fechas durante todo el 2026. Cinco clubes de la Federación neuquina dicen presenten, en un padrón que tendrá un total de 246 corredores de diferentes provincias.

Serán tres días a pura acción en el circuito rutero ubicado dentro de Ciudad DEportiva,y con acceso por calle Ignacio Rivas. Un total de 28 clubes de todas las federaciones del pais dirán presente en la primera fecha. De los 246 patinadores, de 21 clubes, 90 serán de Neuquén, representado por el club Alta Barda, Leones del Sur, Independiente, Escuela Municipal de Plottier, y San Lorenzo.

Lucía Monje, corredora de ALta Barda e integrante de la Selección nacional

Por la mañana será el turno de las pruebas de velocidad, y posteriormente por la tarde se correrán las de fondo, donde los patinadores mundialistas de la selección, representarán a sus respectivos clubes y federaciones, compitiendo en las diferentes distancias.

En la competencia, también dirá presente el Cuerpo Técnico de la Selección, quienes evaluarán los corredores en competencia, luego de las dos concentraciones que se hicieron en el inicio de año en Mar del Plata.

Franco Carrasco, corredor de Leones del Sur e Integrante de la selección argentina

“Recibimos la fecha con las mejores expectativas, hicimos un trabajo en conjunto con la Secretaría de deportes y la Municipalidad de Neuquén. Todos los clubes colaboraron en esta oportunidad para que esta fecha se pueda llevar adelante” expresó Marcela Maggiolo, referente del área de Patín Carrera de la Federación Neuquina de Patín, que vuelve a ser sede luego de estár ausente en el 2025.

El calendario 2026 también tiene confirmadas el resto de las fechas; la segunda de la Liga nacional se disputará en Julio desde el 17 al 19 en San Juan. La tercera será en Mar del Plata del 4 al 6 de Septiembre, y la última se disputará del 13 al 15 de noviembre en Santa Fe.

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