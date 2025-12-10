Se corrió en José C. Paz, la tercera y última fecha de la Liga Nacional de Clubes de Patín Carrera, competencia que tuvo presencia de clubes neuquinos. Alta Barda ganó la copa Challenger y el medallero en Intermedia, mientras que Leones del Sur se adjudicó el tercer lugar en Federados.

Un total de70 patinadores dijeron presente representando a Neuquén: 40 de Alta Barda, 19 Leones del Sur, 6 de la Escuela Municipal de Plottier, y 4 del club San Lorenzo.

En el medallero final de la temporada, en categoría Federados; Leones del Sur quedó en el tercer puesto con 17 medallas de oro, 11 de Plata y 11 de bronce. El club neuquino siguió a Villa Urquiza 23-2-3, mientras que el primer lugar y campeón de federados fue CERMUN con una gran cosecha de 75-54-30.

franco Carrasco dominó toda la temporada en categoría juveniles

En el club capitalino se destacó Franco Carrasco quien fue campeón nacional juvenil tanto en velocidad, como en fondo aportó seis medallas. El patinador mundialista fue el gran estacado del año participando también en el mundial.

Al mismo tiempo, La Copa Challenger quedó nuevamente en manos de Alta Barda, que desde el 2018 lidera la competencia a nivel puntos. La institución hizo un total de 23.772 puntos. Sumando todos su corredores en las tres fechas.

Además, en categoría intermedia Alta Barda también se quedó con el primer lugar. El clásico club del patín de velocidad fue seguido por Vélez Sarsfield y Defensores de Moreno.

Los 4 clubes de Neuquèn que dijeron presente en la última fecha en José C. Paz

Por su parte, San Lorenzo se ubicó en la 5ta colocación de la general, donde tuvo a Eva Quiroga como la gran figura en promocionales logrando 4 oros. la Escuela Municipal de Plottier también dijo presente, donde consiguió el subcampeonato anual de Malvina Yokubka Mora en juveniles intermedia.

La competencia ahora entre en receso hasta el 2026, donde se planificarán las carreras nacionales como así también el Federativo.