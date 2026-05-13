Se juega desde hoy y hasta el domingo en la cancha de Agua de la Federación neuquina de Hockey, ubicada en Ciudad Deportiva, la Superliga de Hockey- Fase 1 en masculino. Independiente y Los Perales dicen presente, como equipos zonales.

La competencia nacional, que reúne a los mejores de cada región, pisa por primera vez suelo neuquino en su rama masculina, en otro evento histórico para el Hockey provincial, que con la llegada de la cancha de agua, comenzó a figurar fuertemente en el plano argentino.

Dirá presente Independiente, quien ganó el regional del 2025. Se suma Los Perales, que jugará como invitado y representante de Rio Negro. Ambos equipos compartirá grupo y jugarán en el debut del Grupo A desde las 15.20hs.

Posteriormente, el equipo neuquino se verá las caras con Estudiantes de Paraná mismo horario, y cerrará el viernes 17hs ante Regatas Andino de Mendoza.

Por otro lado, San Jorge está en Tucumán para disputar su zona con Old Lions desde las 13.40hs del miércoles, Talleres de Córdoba el jueves 12hs, y cerrará el grupo ante Puerto Belgrano el viernes 13hs. El equipo de Centenario logró su lugar en la competencia luego de hacer una gran actuación en el 2025 logrando mantener la categoría.

Los finalistas de cada zona, que se disputarán en diferentes partes del país, clasificarán a la siguiente fase donde se buscarán a los candidatos al título.