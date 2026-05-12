Se juega desde este miércoles hasta el domingo en diferentes ciudades del país, la Fase 1 de la Superliga de Hockey. Competencia donde participan los mejores clubes de cada región. Independiente dice presente en la rama femenina en Monte Hermoso, donde buscará hacer un buen papel.

A qué equipos enfrentará Independiente en la Superliga de Hockey

Las "rojas" lograron su boleto a la competencia luego de ganar el Regional de clubes Patagónico del 2025, que se disputó en Ciudad Deportiva de esta capital. Las campeonas de todos los torneos disputados en la pasada temporada, tendrán un nivel superior en la localidad nucleada en la Federación de Bahía Blanca.

En la Zona 2 de la Fase 1 de la competencia, enfrentará en fase de grupo a Regata Andino de Mendoza el miércoles desde las 14hs. posteriormente jugará ante Tigres Rugby Club de Salta, y cerrará el viernes contra Hockey Club de Rosario, donde buscará las semifinales.

Las rojas ganaron el Regional del 2025 ante Alta Barda

“Estamos con ganas y ansiedad, trabajamos desde enero con un plantel amplio de jugadoras. Con mucha responsabilidad” expresó Juan Caffa, entrenador del equipo, quien rescató que quieren “estar a la altura de un torneo donde sabemos que los primeros partidos nos van a castigar hasta que agarremos ese ritmo de juego, y saber manejar la inferioridad contra equipos que juegan ligas mucho más competitivas”.

Quiénes integran el plantel femenino de Independiente

El plantel de Independiente está compuesto por : Julieta Acuña, Danna Aguilera, Nicole Aguilera, Valentina Aguirre, María Arribere, Constanza Eddi, María Figueroa, Paula Gómez, Micaela Gutiérrez, Ingrid Hoffmann, Camila Marino, Aldana Martínez, Ana Osess Mauro, Lourdes Ovalle, Patricia Painevilu, Sol Pavón, Lucía Puentes, Brisa Sánchez, Martina Uribe, Mora Zuazo.

Qué rivales tendrá Independiente en la Superliga Masculina

En Tucumán, San Jorge jugará su segunda liga consecutiva

En simultáneo, se jugará la Superliga Masculina Fase 1, donde también dice presente Independiente. El conjunto rojo ganó el Regional 2025 y ahora compartirá zona con Los Perales de Allen, Regatas Andino de Mendoza, y Estudiantes de La Pampa.

Además, en Tucumán se presentará San Jorge, que en el 2025 logró mantener su lugar en la competencia y ahora disputarán su grupo en Tucumán, ante Old Lions, Talleres de Córdoba y Puerto Belgrano.

Nota en la previa de la Superliga en Grito Sagrado: