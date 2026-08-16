El Cerro Chapelco recibirá del 22 al 27 de agosto, a la Winter Camp, considerada la clínica de esquí adaptado más importante de Sudamérica. La propuesta ideada e impulsada por el atleta paralímpico neuquino Enrique Plantey, reunirá a 29 deportistas, entre ellos 12 neuquinos y representantes de distintos puntos del país y del contienente, con el objetivo de fomentar el esquí como una disciplina inclusiva, accesible y con proyección hacia el alto rendimiento.

El gobernador de la provincia de Neuquén Rolando Figueroa destacó el alcance de la iniciativa y el rol de Plantey en su desarrollo. “Con Enrique Plantey, nuestro atleta de esquí adaptado, estamos para anunciarles que desde el 22 al 27 de agosto se va a desarrollar acá en Chapelco. Una muestra fundamental que vamos a poder tener a distintos atletas con tres niveles diferentes. Vamos a tener tres de Sudamérica, 12 neuquinos y del resto de la República. Un total de 29 atletas”, señaló este sábado en San Martín de los Andes, el gobernador Figueroa.

Además, explicó que la propuesta apunta a formar deportistas en distintos niveles de especialización: “Nuestra idea es poder formar distintos niveles de atletas de esquí adaptados y, por supuesto, qué mejor que Enrique esté llevando la posta de todo”.

Durante una semana, las personas con discapacidad participantes recibirán clases a cargo de la Escuela de Esquí Adaptado de Chapelco, con el acompañamiento de los equipos de pistas, patrulla, medios de elevación, control, atención al cliente, gastronomía y otras áreas del centro de esquí. La actividad cuenta también con el respaldo del Comité Paralímpico Argentino (COPAR) y busca que el esquí pueda ser disfrutado junto a amigos y familias, además de convertirse en un espacio de formación para futuros atletas que representen a la Argentina en competencias internacionales.

“La verdad es que es un evento grande, el más grande de Sudamérica. Nuestra intención es formar esquiadores independientes. Y qué mejor que sea aquí en Chapelco. La provincia se pone la 10”, afirmó Plantey.

Y agregó que es un acontecimiento muy importante ya que “para la provincia de Neuquén, para San Martín de los Andes, sin duda, el Winter Camp es el evento más grande, más importante del año. Es un evento que recibe gente de todo el país, muchos neuquinos que se están formando, que están viviendo su primera experiencia en la nieve”.

“Es muy lindo poder hacerlo acá, donde yo aprendí a esquiar. Así que para mí es un placer poder ser parte de este de este evento”, valoró Plantey.

La propuesta es impulsada por el atleta paralímpico neuquino Enrique Plantey y cuenta con el respaldo de la Provincia y del Comité Paralímpico Argentino.

La historia deportiva de Plantey está estrechamente vinculada con Neuquén y con Chapelco. Nacido en la ciudad de Neuquén en 1982, comenzó a practicar esquí adaptado a los 14 años, durante unas vacaciones en San Martín de los Andes, cuando tuvo su primer contacto con el mono-esquí. A partir de allí construyó una extensa trayectoria que incluyó competencias internacionales, un cuarto puesto mundial, un récord histórico latinoamericano y dos diplomas olímpicos.

“Esta clínica no podría ser posible sin el compromiso y apoyo del Gobierno de la Provincia de Neuquén ni de Chapelco Ski Resort, grandes aliados en pos de la inclusión y el desarrollo del deporte adaptado en la región”, expresó el atleta, quien recordó que su carrera de alto rendimiento comenzó precisamente en Chapelco, “un lugar que siempre llevaré en el corazón”.

El acompañamiento provincial también se tradujo en un respaldo concreto a su preparación deportiva. Este sábado, Figueroa firmó un convenio que establece un aporte canalizado a través del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), para cubrir durante seis meses los honorarios de su preparador físico y entrenador. El acuerdo contempla seis cuotas mensuales de $2 millones entre julio y diciembre de 2026 y permitirá sostener el entrenamiento físico y el trabajo técnico específico que requiere el esquí alpino adaptado, fortaleciendo las condiciones para que Plantey continúe desarrollando su carrera y representando a Neuquén y al país.