La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a trávés de su apéndice para las ligas y clubes indirectamente afiliados el Consejo Federal designó a la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) como sede para el lanzamiento del Torneo Regional Federal Amateur 2026, que comenzará el fin de semana del 28 al 30 de agosto. El certamen reunirá a más de 220 clubes de todo el país, otorgará 4 ascensos al Torneo Federal A 2027 y definirá plazas directas para el nuevo Torneo Argentino del Interior que arrancará en la temporada venidera.

La ceremonia se llevara a cabo el martes 25 a las 16 en el Museo Nacional de Bellas Artes emplazado en el Parque Central de Neuquén capital que oficiará de sede para la presentación del campeonato con la presencia de autoridades del Consejo Federal, con el actual dirigente a cargo de la entidad el chubutense y presidente de la Liga del Valle del Chubut con asiento en Trelew, Javier Treuque, que llegará acompañado por dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino y se anunció la presencia de varios dirigentes de los clubes participantes, asi como también titulares de ligas de distintos puntos del país.

Cabe recordar, que en esta edición neuquén contará con cinco participantes, Independiente, Maronese y Río Grande de la capital provincial, San Patricio de San Patricio del Chañar y Alianza de Cutral Có.