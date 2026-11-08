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Infraestructura deportiva en Neuquén capital

El Club Atlético Esperanza de Rincón de los Sauces inauguró una nueva cancha de hockey

El rectángulo de juego con césped sintético y fue construido a través del programa provincial Clubes Sociales, que ya alcanzó a 104 instituciones. La iniciativa busca ampliar el acceso al deporte mediante cuotas sociales y becas

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 07 de noviembre de 2026 a las 22:00
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Inauguraron cancha de hockey en Rincón de los Sauces

Rincón de los Sauces, esa querida localidad del norte de la provincia de Neuquén, sumó una nueva infraestructura deportiva con la inauguración de una cancha de hockey con césped sintético en el Club Atlético Esperanza.

La obra permitirá fortalecer el desarrollo de la disciplina y ampliar las oportunidades de formación y práctica deportiva para niños, niñas y jóvenes de la localidad y la región. 

El proyecto se concretó a través del programa provincial Clubes Sociales, que ya llegó a 104 instituciones de Neuquén. Como parte de la iniciativa, el club ofrece cuotas sociales y becas para facilitar el acceso de chicos y chicas que no cuentan con los recursos económicos necesarios.

La propuesta apunta a fortalecer el papel de las instituciones deportivas como espacios de integración, formación y participación comunitaria.

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