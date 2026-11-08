Rincón de los Sauces, esa querida localidad del norte de la provincia de Neuquén, sumó una nueva infraestructura deportiva con la inauguración de una cancha de hockey con césped sintético en el Club Atlético Esperanza.

La obra permitirá fortalecer el desarrollo de la disciplina y ampliar las oportunidades de formación y práctica deportiva para niños, niñas y jóvenes de la localidad y la región.

El proyecto se concretó a través del programa provincial Clubes Sociales, que ya llegó a 104 instituciones de Neuquén. Como parte de la iniciativa, el club ofrece cuotas sociales y becas para facilitar el acceso de chicos y chicas que no cuentan con los recursos económicos necesarios.

La propuesta apunta a fortalecer el papel de las instituciones deportivas como espacios de integración, formación y participación comunitaria.