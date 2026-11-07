Figueroa presentó el Plan Calor con una hoja de ruta para llevar soluciones energéticas a las familias neuquinas

El gobernador Rolando Figueroa presentó este viernes 6 de noviembre en Rincón de los Sauces el Plan Calor-Neuquén se conecta, una iniciativa que contempla servicios, obras y proyectos de gas para distintos puntos de la provincia. El objetivo es ampliar el acceso a la energía y garantizar mejores condiciones de calefacción para familias que todavía no cuentan con infraestructura de gas por redes.

El programa propone una planificación que incluye la provisión de leña y pellets, la expansión de redes de GLP y la conexión a gas natural. La iniciativa reúne obras ejecutadas, proyectos en marcha y nuevas inversiones para avanzar hacia soluciones energéticas más eficientes, seguras y adaptadas a las necesidades de cada comunidad.

El anuncio se realizó en Rincón de los Sauces, donde se detallaron las acciones previstas para mejorar el abastecimiento energético.

Durante la presentación, Figueroa destacó la situación de Rincón de los Sauces y aseguró que la ciudad productora atraviesa una deuda histórica de infraestructura. “Todos los inviernos el maldito problema de que en el lugar que provee muchas veces gas y petróleo a varios lugares, están sin gas”, expresó.

Obras para ampliar el abastecimiento de gas

El gobernador explicó que en abril se avanzará con una solución parcial para incrementar el abastecimiento de gas en la localidad. “Vamos a traer la solución parcial para aumentar 170.000 metros cúbicos. Es una inversión importante, vamos a traer desde el volcán ese gas y vamos a mejorar algunas instalaciones para darle más potencia”, indicó.

Además, Figueroa señaló que la solución definitiva contempla la construcción de un gasoducto de 160 kilómetros de extensión, con una inversión de 130 millones de dólares.

“Tomamos la decisión de invertir 130 millones de dólares en Rincón de los Sauces, porque estamos convencidos que tenemos que generar las condiciones para que pueda desarrollar su parque industrial y vengan empresas a asentarse para poder producir en Rincón de los Sauces”, afirmó.

El mandatario también repasó obras vinculadas a la conectividad de la localidad, entre ellas la repavimentación de la Ruta 5, el puente sobre el arroyo Carranza y los trabajos sobre distintos corredores viales que buscan mejorar el vínculo con otras regiones.

“Lo que quiero que tengan en claro quienes viven en esta ciudad de trabajo es que hemos puesto el foco en que Rincón de los Sauces se tiene que desarrollar”, sostuvo Figueroa. Y agregó: “Esto que presentamos hoy es la hoja de ruta que todos tenemos”.

La "escalera de energía" del Plan Calor

El ministro de Energía, Gustavo Medele, explicó los detalles del programa y señaló que la iniciativa surgió a partir de analizar qué necesita cada usuario para garantizar el acceso energético.

“De ese ejercicio nace el concepto de la escalera de energía”, explicó. El primer escalón es la leña, que presenta dificultades por sus costos y por los problemas de transporte y almacenamiento. En ese marco, la Provincia avanzó con un proyecto de pellets mediante la instalación de una máquina en Junín de los Andes, con capacidad para producir unas 6.000 toneladas anuales.

El ministro de Energía, Gustavo Medele, explicó los alcances del programa y las alternativas previstas para cada localidad.

Medele indicó que otro nivel contempla la utilización de garrafones de mayor capacidad para abastecer viviendas con gas para cocinar, calefaccionar y disponer de agua caliente. “Ese proyecto ya está en marcha, las primeras casas se van a instalar esta semana”, anunció.

El funcionario también detalló la incorporación de plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la extensión de redes de gas natural. En este último caso, destacó que el servicio no solo permite mejorar las condiciones domiciliarias, sino también impulsar actividades productivas.

“Una ciudad que tiene gas suficiente para sus habitantes está en un nivel. Una ciudad que tiene gas suficiente para poder poner industrias en ese lugar cambia totalmente de nivel”, afirmó.

Entre las obras mencionadas, Medele destacó la extensión de la red de gas natural hacia Los Miches, Guañacos, Las Ovejas, Varvarco y Manzano Amargo, además de proyectos para reforzar la capacidad de transporte en distintas localidades neuquinas.