El futuro de Mauro Icardi podría dar un giro inesperado y llevarlo nuevamente a la elite del fútbol europeo. Después de quedar libre del Galatasaray, el delantero argentino fue recomendado para incorporarse a uno de los clubes más importantes del continente: el Bayern Múnich. La posibilidad tomó fuerza a partir de una publicación del diario alemán Bild, que lo señaló como una alternativa para cubrir una ausencia de peso en el equipo.

La propuesta surgió a raíz de la situación de Harry Kane, quien sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses. Frente a ese escenario, el periodista Nico Vetter consideró que el atacante rosarino podría convertirse en una solución inmediata para el conjunto alemán. “Para ahora, Icardi sería una solución interesante: libre de cargo, experimentado y con 14 goles en liga en apenas 12 titularidades para el Galatasaray”, escribió.

El columnista también planteó que la operación podría concretarse mediante un vínculo de corta duración, sin comprometer económicamente a la institución. “Un contrato hasta fin de temporada mantendría el riesgo acotado”, sostuvo. Incluso recordó la experiencia de Eric Maxim Choupo-Moting, quien llegó al Bayern en 2020 sin costo para desempeñarse como alternativa de Robert Lewandowski y terminó convirtiéndose en una pieza útil para el plantel.

Sin embargo, el Bayern Múnich no es el único gigante europeo relacionado con el futuro de Icardi. En Italia también apareció el nombre del Milan, al que el argentino habría sido ofrecido para reforzar su ataque. La posibilidad estaría condicionada por una eventual salida a préstamo de Francesco Camarda, el juvenil de 18 años que podría dejar espacio para la llegada de otro delantero al equipo.

Otra institución que aparece en el radar es la Juventus. El conjunto de Turín ya había mantenido conversaciones con el representante del futbolista durante los primeros meses del año, aunque aquellas gestiones no terminaron en un acuerdo. Distinta es la situación del Inter de Milán, donde Icardi supo ser capitán: su presidente, Giuseppe Marotta, descartó públicamente una posible incorporación. “Honestamente, no entra en nuestros planes, así como tampoco entra en nuestros planes adquirir un nuevo delantero”, afirmó.

La salida del Galatasaray se produjo después de cinco temporadas en las que el rosarino construyó números destacados: convirtió 77 goles y aportó 25 asistencias en 134 encuentros oficiales. Además, consiguió cuatro títulos de liga, una copa nacional y una supercopa. Su última etapa estuvo condicionada por una lesión ligamentaria y la competencia con Victor Osimhen, quien terminó ganando terreno en la ofensiva.

Mauro Icardi ¿Vuelve a Europa?

Actualmente, Mauro Icardi se entrena de manera individual en Buenos Aires mientras espera una propuesta que lo convenza para regresar a la competencia. Durante los últimos meses también aparecieron otros interesados, como Lazio, Tottenham, Everton, Real Betis y PAOK de Salónica, aunque ninguna negociación llegó a buen puerto.

Por ahora, la recomendación publicada por Bild no representa una oferta formal del Bayern ni confirma conversaciones entre las partes. Sin embargo, la posibilidad de incorporar gratuitamente a un delantero con experiencia internacional podría abrirle una puerta inesperada. Con 33 años y una trayectoria importante en Europa, Icardi espera definir su próximo destino y el mercado de invierno podría ofrecerle una oportunidad de alto impacto.