La intimidad de Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena después de que Fernando Belasteguín revelara detalles de una particular regla que el piloto de Fórmula 1 debe respetar durante los fines de semana de competencia. La indicación está relacionada con su vida sexual y tiene un objetivo concreto: cuidar su concentración y optimizar su rendimiento al volante.

La historia había trascendido meses atrás, cuando el corredor de Alpine visitó el programa español La Revuelta, conducido por David Broncano. Allí, durante una conversación distendida, el argentino contó que tenía una restricción impuesta por quien se ocupa de su preparación deportiva. "Para los deportistas, la testosterona debe ser alta, no podés acabar. En las carreras no podés", explicó frente a las cámaras.

En aquella oportunidad, Colapinto fue todavía más específico y señaló directamente a Belasteguín, histórico referente del pádel y ex número uno del mundo. "El que me maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín, dice que está prohibido previo a un fin de semana de carrera o previo a una carrera acabar porque baja la testosterona y rendís menos. Hay que cuidarse", sostuvo el piloto, que sorprendió con la confesión.

Ahora, el propio Fernando Belasteguín volvió sobre el tema durante una entrevista con el canal de YouTube Veinte Diez Pádel. Lejos de desmentir la versión, confirmó que efectivamente le hizo esa recomendación al joven automovilista y explicó que la intención es que llegue a cada competencia con la mayor concentración posible. "El otro día me mandó al frente en la tele, ja. 'Franco, esto lo hacemos para que el fin de semana estés lo más concentrado posible'", recordó entre risas.

Sin embargo, el exdeportista aclaró que no se trata de una prohibición permanente ni de una condición que deba respetar durante todo el año. Para graficarlo, hizo una cuenta relacionada con el calendario de la máxima categoría del automovilismo. "Tenés 24 carreras por año y, si contamos tres días por cada fin de semana de competencia, son 72 días de los 365 que tiene el año. Los otros 290 podés hacer lo que quieras", explicó.

La recomendación también apunta a mantener cierta organización fuera de las pistas. En ese sentido, Belasteguín resumió su filosofía con una frase que deja en claro qué busca transmitirle al argentino: "Cuanto más enfocado estés, menos quilombos tengas fuera y más ordenado esté todo, mejor". Así, la disciplina no queda limitada al entrenamiento físico, sino que también alcanza distintos aspectos de la rutina personal del piloto.

Más allá de esta curiosa regla, el vínculo entre ambos excede lo estrictamente profesional. Franco Colapinto comparte distintos períodos en la casa de Fernando Belasteguín, donde tiene una relación muy cercana con su familia. "Más allá del trato, acá en mi casa es como un cuarto hijo. Viene y juega mucho con mi hija más chiquita", contó el exjugador, que también destacó las cualidades personales del corredor.

Finalmente, Belasteguín compartió otra anécdota doméstica que mostró la confianza que existe entre ellos: un sábado, Colapinto no había hecho su cama y recibió el recordatorio de Cristina, la esposa del deportista. Al día siguiente, el argentino corrigió el descuido. "El domingo estaba la cama hecha, estaba la cama ordenada", recordó. Una historia descontracturada que permite conocer el costado cotidiano del piloto lejos de los circuitos.