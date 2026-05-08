Cimbronazo en el mundo del básquet, Obras Sanitarias estaría analizando fuertemente en vender su plaza de Liga Nacional para la temporada 2026-27. Según pasillos internos, River Plate sería el gran interesado en comprar ese lugar en la máxima categoría.

El “Tachero” logró su acenso en 1996 a la LNB, y tras un paso por el ex TNA en el 2005, después tuvo asistencia ideal hasta la actual competencia donde quedó eliminado en octavos de final ante Instituto de Córdoba.

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La situación económica del club, y tras la muerte de su histórico presidente Fabián Borro, el club de Núñez analizaría dejar la máxima categoría, luego de confirmarse que firmó el acta donde manifestó la intención de la venta de la plaza del básquet masculina.

Otra de las alternativas es seguir en la competencia, pero con un presupuesto reducido en comparación a la actual temporada.

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Ante la noticia, trascendió que uno de los interesados por comprar dicha plaza sería River Plate, hoy compitiendo en la Liga Federal de Básquet, y con último presentación en la máxima en la temporada 2005/06. Para que esto suceda, primero se debe elevar la nota por parte de Obras, y ofrecer en primer turno a los equipos de Liga Argentina, segunda categoría del básquet nacional.

Si bien desde el club “Millonario” manifestaron que la intención primaria es lograr ascender en lo deportivo, la chance de adquirir dicho lugar sería tentadora para uno de los históricos clubes argentinos.