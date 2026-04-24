La Liga Nacional de basquetbol (LNB) tiene el inicio de sus play off 2026 confirmados. La victoria de Boca Juniors sobre Obras Basket en la semana terminó de definir el orden de la tabla de la fase regular. El Xeneize quedó quinto con récord de 22-14, a tan sólo un juego de la clasificación directa a los cuartos de finales.

El cuarteto que evitará la primera ronda está integrado por: Quimsa (24-12), Gimnasia (24-12), Oberá (23-13) y Regatas (23-13). El póker espera a lo que suceda en la fase de reclasificación que definirá a los rivales.

El cuarteto que evitará la primera ronda está integrado por: Quimsa de Santiago del Estero (24-12), Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (24-12), Oberá Tenis de Misiones (23-13) y Regatas de Corrientes (23-13). El póker espera a lo que suceda en la fase de reclasificación que definirá a los rivales.

Los cruces de la primera ronda serán

5° Boca Juniors (22-14) vs. 12° San Martín de Corrientes (17-19)

7° Obras Basket (21-15) vs. 10° Instituto Attlético Central Córdoba (19-17)

6° Ferro Carril Oeste (21-15) vs. 11° Peñarol de Mar del Plata (20-16)

8° La Unión de Formosa (20-16) vs. 9° Independiente de Oliva (20-16)

Cada una de las cuatro series será al mejor de cinco juegos -el que gana tres, avanza- bajo el formato de 2-2-1. Esto significa que los primeros dos juegos se jugarán en la cancha de los mejores posicionados (Boca, Obras, Ferro y La Unión), mientras que el tercero será en el estadio del peor posicionado (San Martín, Instituto, Peñarol e Independiente). La localía se repetirá ante un eventual cuarto juego, mientras que volverá al estadio de los elencos ubicados del 5° al 8° puesto ante un quinto duelo que sea definitorio.

Calendario de la fase de reclasificación

Viernes 24 de abril del 2026, Ferro vs. Peñarol (1° juego) y La Unión vs. Independiente (1° juego)

Sábado 25 de abril del 2026, Boca vs. San Martín (1° juego) y Obras Basket vs. Instituto (1° juego)

Domingo 26 de abril del 2026, Ferro vs. Peñarol (2° juego) y La Unión vs. Independiente (2° juego)

Lunes 27 de abril del 2026, Boca vs. San Martín (2° juego) y Obras vs. Instituto (2° juego)

Jueves 30 de abril del 2026, San Martín vs. Boca (3° juego), Instituto vs. Obras (3° juego), Peñarol vs. Ferro (3° juego) e Instituto vs. Obras (3° juego)

Sábado 2 de mayo del 2026, San Martín vs. Boca (4° juego)*, Instituto vs. Obras (4° juego)*, Peñarol vs. Ferro (4° juego)* e Instituto vs. Obras (4° juego)*

*De ser necesario.

Martes 5 de mayo del 2026, Ferro vs. Peñarol (5° juego)*, La Unión vs. Independiente (5° juego)*, Boca vs. San Martín (5° juego)* y Obras Basket vs. Instituto (5° juego)*

*De ser necesario

Playoffs por la permanencia: Atenas-Argentino

La serie por la permanencia se disputará entre Atenas de Córdoba y Argentino de Junín, 18° y 19° de la competencia respectivamente al cabo de la fase regular. Al igual que las series de reclasificación, habrá un cruce por la permanencia. El duelo también tendrá el formato 2-2-1 con cinco encuentros.

Juego 1: Lunes 4/5 en Córdoba

2° Juego: Miércoles 6/5 en Córdoba

3° Juego: Domingo 10/5 en Junín

*4° Juego: Martes 12/5 en Junín

*5° Juego: Domingo 17/5 en Córdoba

* En caso de ser necesario