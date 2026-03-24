En "La Calderita" de calle Rivadavia en Villa Regina, Club Plottier obtuvo una valiosa victoria ante Atlético Regina, al que derrotó por 99 a 77. Con Joaquín Morandini como figura del elenco que orienta Sergio Bellandi, que ahora quedó con un récord de dos ganados y dos perdidos en la división Sur de la Liga Federal de básquet. Por parte, los albos que a priori eran candidatos, tuvieron un flojo comienzo, ya que ganaron uno de los cuatro partidos que disputaron.

Regina empezó el juego con un 5 a 0 arriba, pero Plottier encontró rápidas respuestas. Cinco puntos seguidos de Benjamín Loncón lo acomodaron en el primer cuarto y a partir de ahí aparecieron las variantes ofensivas, especialmente con Ángelo Sasso y Leandro Tapia. Rápidamente, la visita se escapó en las cifras y cerró el primer parcial por 27 a 17.

En el segundo cuarto, el local mejoró su defensa y también encontró gol. Con Martín Fagotti como estandarte y buenas apariciones de Francisco Ullúa, todo se emparejó y el dueño de casa quedó a uno (41 a 42), para el descanso largo.

En el arranque del complemento apareció Joaquín Morandini en toda su dimensión, anotó 17 de sus 32 puntos en esos 10 minutos y lideró a su equipo en un momento clave del juego. La historia del tercer cuarto se cerró 69 a 61 para la visita.

En el último parcial, los albos intentaron achicar la brecha, pero los neuquinos nunca perdieron su orden, apareció Leandro Tapia para sostener (y aumentar) la diferencia. Sin dudas, fue un gran triunfo del equipo de Bellandi, que viene del Ascenso, pero demostró que está a la altura y superó con claridad a uno de los favoritos.

Tabla

Con este resultado, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Pérfora, 8 puntos (4-0); Centro Español (3-0), Independiente (3-0) y Club Plottier (2-2), 6; Deportivo Roca (1-3), Regina (1-3) y Pacífico (1-3), 5; Petrolero Argentino (0-4), 4.

El miércoles

La competencia tendrá continuidad este miércoles 25 de marzo, con Centro Español (3-0), uno de los tres invictos que tiene el certamen. A las 21.30 recibirá a Petrolero Argentino de Plaza Huincul (0-4), el único que todavía no ganó, en El Templo de Plottier.