La dirigencia de Deportivo Rincón a través de su presidente Aníbal Villalba confirmó que el debut de El León del Norte en el Torneo Federal A 2026 "será el sábado 28 de marzo a las 11 de la mañana ante FADEP en Mendoza".

La entidad que regentea Sebastián Torrico, ex arquero y campeón de la Copa Libertadores de América con San Lorenzo de Almagro, y que también supo defender las camisetas de Argentinos Juniors y Godoy Cruz Antonio Tomba, se comunicó con sus pares neuquinos y comentó como estaban dadas las alternativas para el cotejo ante el representativo neuquino.

En primer termino, el domingo por la tarde se jugará en el mismo departamento -Maipú- el cotejo por la Primera Nacional 2026 entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz Antonio Tomba, por lo que el Comité de Seguridad de Mendoza no autorizó la realización de dos partidos por la cercanía. Una alternativa era jugarlo domingo a las 11, pero aclararon los dirigentes de FADEP (Fundación Amigos por el Deporte) que la cancha podría estar en muy mal estado por una actividad prevista en el predio de la institución para el sábado 28.

Desde la institución cuyana llegó la opción de que el partido se desarrolle el sábado 28 de marzo a las 11, horario inusual e inédito para un sábado, pero aceptado por el cuerpo técnico del equipo de LiFuNe que orienta Pablo Castro. Y todo se cerró allí. Con día y horario confirmado.

Los neuquinos vienen de caer por Copa Argentina ante San Lorenzo de Almagro en el estadio Centenario del Quilmes AC el viernes por la noche por 32vos de final de dicha competencia.

Villalba remarcó "ya nos cambiamos el chip. Hay que pensar el el gran objetivo de la temporada que es nuestra participación en el Torneo Federal A 2026, lo de la Copa Argentina fue un premio a la gran campaña del 2025, pero ya estamos pensando en el campeonato de este año".

Deportivo Rincón tuvo fecha libre en la primera fecha de la Zona 3, mientras los mendocinos cayeron el último sábado 3 a 0 ante Costa Brava en su estreno oficial en el Torneo Federal A. El encuentro se disputó en el estadio Diego Mainz-Nuevo Pacaembú- de General Pico La Pampa y contó con el arbitraje del bahiense Fernando Marcos.