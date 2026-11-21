El piloto bonaerense Franco Colapinto tuvo una gran Práctica Libre 3 en el Gran Premio de Las Vegas que casi llega a un anticipado final por una polémica maniobra por parte del español Carlos Sainz Jr. sobre el argentino, que estalló en la radio y pidió que le sancione.

Cuando el piloto de Alpine salía a pista se topó con el europeo que contra todo pronóstico le cerró el camino y encerró contra la pared en una riesgosa situación que desperó la ira del oriundo de Pilar, que propicionó un gesto con su mano derecha cuestionando al ex-Ferrari y abriendo la radio para descargarse.

"¡Maldito idiota! ¡¿Qué carajos?!", gritó sorprendido Colapinto mientras que su ingeniero de pista Stuart Barlow trató de calmarle confirmando que eleverían lo sucedido a las autoridades: "Si, eso es bastante terrible, amigo. Vamos a reportarlo", contestó.

"Tienen que penalizarlo", replicó indignado el argentino que minutos antes tuvo que frenar su marcha para impedir chocar contra Sainz, que ingresó a la pista de manera peligrosa tras despitarse a la salida de una curva e ingresar a la zona de escapatoria del trazado urbano en Nevada.