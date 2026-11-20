La juvenil neuquina, que reside en España, Isabel Arabarco, representante de la Federación Neuquina de Tenis y preclasificada segunda de la Copa Norma Baylon, fue la gran figura de la jornada del viernes en Tenis Club Neuquén, ya que se adjudicó las dos finales, tanto en singles como en dobles del J30 del ITF World Tennis Tour Juniors, la categoría Sub 18 del certamen, que reunió a jugadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia e Italia.

Por la mañana en la cancha 3, en la final de singles femenino derrotó a la oriunda de Tigre del conurbano bonaerense, Felicitas Simon Padros, tercera preclasificada por 6-2 y 6-3.

En tanto, a comienzos de la tarde, en la final de dobles femenino en la cancha 1. las finalistas de individuales Arabarco y Simon Padros se impusieron a a las también argentinas Sofía Gabilanes de Rufino (Santa Fe) y Zaira Abigail Martínez tamnbién de Santa Fe, nacida en Venado Tuerto pero oriunda de María Teresa, terceras preclasificadas, por un contundente 6-2 y 6-0.

De esta manera fue un día soñado para la ascendente tenista neuquina, que tuvo una semana donde se destacó su juego sólido, sin fisuras tanto en dobles como en singles, abriendo esperanzas para soñar con un futuro promisorio.

La neuquina Isabel Arabarco se alzó con los títulos de singles y dobles en la Copa Norma Baylon

Los títulos de Arabarco en un torneo del circuito juvenil de la Federación Internacional de Tenis (ITF) es una muestra del nivel que alcanzan en la actualidad las jugadoras y los jugadores formados en la FNT. Y corona una semana en la que el tenis neuquino también festejó en el COSAT Sub 14, con Lola Carbonelli Sancho campeona de dobles y finalista de singles, Uma Paz Lunardini finalista de dobles y Tiziano Di Lucente finalista de singles en su primera final internacional.