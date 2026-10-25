En otro día complicado, Franco Colapinto debió abandonar el Gran Premio de Estados Unidos después de sufrir importantes daños en su Alpine. El piloto argentino, que sumó su tercer DNF en las últimas cuatro carreras de la Fórmula 1, reconoció su frustración por el desenlace tras el toque que recibió de Arvid Lindblad y lamentó no haber podido completar una competencia que ya se le había presentado complicada desde el comienzo.

“Fue una carrera dura, difícil, muchos daños al final. Me toqué con Lindblad y se rompió mucho el auto, así que una pena. Creo que fue un fin de semana duro con la penalización. Obviamente que iba a ser más complicado, pero un poco triste por la carrera de hoy”, expresó Franco respecto del momento que sentenció su destino en Austin. El contacto dañó el sector derecho del monoplaza y afectó su rendimiento aerodinámico, al punto de que Alpine decidió retirarlo debido al daño cuando comprobó que no podía continuar en condiciones competitivas.

En cuanto al incidente que determinó su salida, el piloto argentino explicó: “Pierre estaba saliendo de boxes y yo estaba intentando mantener a Arvid detrás para que Pierre pudiera quedar adelante. Estábamos los tres a la par y me hicieron sándwich, así que el coche quedó muy dañado”, dijo Colapinto, que también habló de la estategia inicial por la suspensión que lo obligó a largar 21° y lo tenía 14° hasta el momento del incidente. “Mucho tráfico. Me quedé muy trabado atrás de los Williams, no podía pasar”, contó.

El toque de Lindblad a Colapinto

En una de las curvas, el británico de Racing Bulls toca en el lado derecho el monoplaza del argentino. Este abandono, el tercero de la temporada en Fórmula 1 después de haber llegado a ser el piloto con más carreras seguidas sin DNF profundizó una racha negativa para el argentino, “De no tener ninguno a pasar a tres en cuatro carreras, así que hay que cortar esta racha. Obviamente está siendo duro”, reconoció. Ahora buscará dar vuelta la página en el Gran Premio de México, que se disputará el próximo fin de semana.