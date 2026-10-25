El abandono de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos que se corrió este domingo en Austin en el estado de Texas, tuvo su origen en un incidente con Arvid Lindblad en la curva 1. El argentino hizo un semitrompo tras el contacto y, aunque pudo continuar en un primer momento, su Alpine quedó con daños que terminaron comprometiendo su continuidad en la carrera.

Colapinto ingresó a boxes para cambiar los neumáticos y volvió a pista con blandos, pero cayó hasta el puesto 19. El costado derecho de su monoplaza presentaba daños visibles y el equipo debió evaluar si podía continuar hasta que la decisión llegó en la vuelta 37, cuando desde Alpine le comunicaron por radio: "Franco, necesitamos que entres a boxes para retirar el auto". De esa manera, el argentino debió poner fin a su participación en Austin.

En la vuelta 25 se dio el contacto que terminó con sellar la suerte de Colapinto, luego del impacto por parte de Lindblad, que se lanzó para adelantarle en la primera curva a él para pelear con Pierre Gasly, que salía de la calle de boxes al hacer su primera parada. "Dobló hacia mí y hacia Pierre", relató el piloto argentino. Luego del abandono del pilarense, la dirección de carrera informó que no habrá una investigación por el incidente. El retiro fue el tercero del argentino en las últimas cuatro carreras y extendió a cuatro su racha de Grandes Premios sin sumar puntos.