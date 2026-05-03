En el reinicio oficial de la Fórmula 1 con el GP de Miami, con modificación de su horario debido a las fuertes lluvias que se esperaban en Florida, Franco Colapinto hizo una gran carrera y terminó en séptimo lugar para cerrar un gran fin de semana. El argentino había terminado 8°, lugar que se había ganado en la clasificación, pero por una sanción de 20 segundos a Charles Leclerc subió un lugar más en la clasificación final, en una carrera que ganó el italiano Kimi Antonelli.

El piloto de Mercedes fue segundado por el campeón defensor Lando Norris, mientras que el tercer puesto para Oscar Piastri, quien le arrebató el lugar en el último giro a Lelcerc. Más tarde, al monegasco se lo penalizó al cierre de la competencia en el Miami International Autodrome. Los comisarios investigaron al piloto de Ferrari por “abandonar la pista en varias ocasiones sin una razón justificable”, de acuerdo al informe oficial. El hecho derivó de un trompo y un toque con el muro en la última vuelta, tras ser superado por Piastri.

Durante el gran Premio de Miami, donde Leclerc hizo una gran partida y le sacó el primer puesto a Norris, quedando como líder de la carrera. Colapinto largó bien, había ganado 2 lugares, pero terminó 7mo por detrás de Hamilton.

En la vuelta 6 hubo doble accidente, Hadjar se fue contra los muros. Por otra parte, Pierre Gasly, compañero de Colapinto, protagonizó el accidente más complejo de la jornada al recibir un duro golpe de Liam Lawson por detrás y volcando el auto en una curva.

Con al reanudación en la vuelta 10, se bajó el nivel de accidentes, cada uno mantuvo su lugar mientras que Max Verstappen, quien cambió gomas a duras, salió 15 fue ganando posiciones hasta llegar al puesto 8. Colapinto sigue con una correcta carrera y está 7mo.

Desde la vuelta 20, comenzaron a ingresar los autos a boxes, Franco Colapinto llegó a estar cuarto, corriendo con los principales candidatos, pero su retraso lo terminó dejando en el puesto 8 cuando salió con cubiertas nuevas.

En la pelea de arriba, Antonelli tomó la punta seguido por Norris y Leclerc, quien terminó cediendo el primer puesto y peleó desde atrás. Verstappen se mantiene escalando y está quinto, con varios cambios a lo largos de los giros.

Con el correr de las vueltas finales, Antonelli se afianzó como líder, la pelea estivo por el tercer puesto cuando en el giro 57 Piastri superó a Leclerc, quien sufrió un trompo y terminó cayendo posiciones con Russell, Verstappen, quedando 6to.

Franco Colapinto hizo un prolijo final, y terminó en el octavo puesto, manteniendo el lugar donde largó y volvió a sumar puntos para Alpine y en el campeonato mundial.

Messi, visita de lujo en los boxes de Colapinto

Después de conocer el auto de Antonelli desde adentro, invitado por Adidas al paddock de Mercedes (el astro argentino y la escudería comparten a Adidas como sponsor) Messi se fue al box de Alpine para saludar al piloto argentino. Hubo foto con toda la familia de Leo y más tarde el pilarense llamó a Maia, su novia, para que se sumara a las placas.

Messi estuvo con Colapinto en Boxes

El comunicado de la FIA que adelantó la carrera

Previamente, la FIA había anunciado que el horario del GP se adeltaba tres horas, pasando de las 17hs a las 14hs. dentro de todas las estrellas presentes,estuvo Lionel Messi, quien saludó a Colapinto y estuvo encima de un Mercedes.

MENSAJE DE FIA SOBRE EL RIESGO DE LLUVIA INTENSA DURANTE LA CARRERA DE MAÑANA



"Tras recibir un pronóstico del Servicio Meteorológico Oficial en el que se prevé que la probabilidad de precipitaciones será superior al 40 % en algún momento durante la carrera de esta competición,… pic.twitter.com/Fpxm3ClvKv

"Se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13, hora local, debido a las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes lluvias para la tarde, cerca de la hora prevista para el inicio de la carrera", expresa el comunicado hecho público por la FIA en el circuito de Florida.

"Esta decisión se ha tomado para minimizar las interrupciones en la carrera, garantizar el mayor tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de pilotos, aficionados, equipos y personal", agrega el mensaje de la Federación Internacional.

Una vez que finalizó la clasificación se empezó a especular con la posibilidad de que el Gran Premio de Miami se adelantara por la intensa lluvia que se espera en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium. Los primeros rumores mencionaban la posibilidad de correr bien temprano, a las 10 de la mañana hora local, pero finalmente se confirmó el adelanto para las 14 de nuestro país.

Después de un intenso calor en el que se desarrolló la carrera Sprint y la clasificación, el pronóstico adelantaba hasta un 90% de probabilidades de lluvia para este domingo y lo más fuerte se iba a dar en el horario original de la carrera. A la lluvia además se le suma el protocolo en Miami, como ya se pudo ver en el Mundial de Clubes, que demora al menos por media hora la actividad ante la presencia de tormenta eléctrica. Estas interrupciones son las que la FIA intentará evitar con esa modificación del horario.

Comunicado de la FIA

Más allá de este cambio de horario, la chance de que el agua altere los planes continúa latente y le pondrá un condimento extra a la carrera, que por lo visto en el Sprint tendrá pocos lugares para los sobrepasos.

Colapinto, que había arrancado muy bien en Miami con un P11 en la práctica libre y un P8 en la qualy sprint, se metió en la Q3 por primera vez desde que llegó a Alpine y allí registró un tiempo de 1:28.762, que le permitió quedarse con el octavo puesto. Además, volvió a superar a Pierre Gasly (10° con 1:28.988), incluso con un alerón en peor estado que empeora su rendimiento en 3 décimas por cada giro. "Estoy contento, hice una qualy muy sólida", declaró el pilarense.