Franco Colapinto se expresó feliz al término de la clasificación por la 4ª fecha de la temporada de la Fórmula 1 que lo tendrá largando en octavo lugar la final del domingo en Miami.

El número 43 confió en que el auto está muy bien. “Todos los cambios que se hicieron están causando efecto. Fui competitivo todo el fin de semana que viene siendo muy bueno”, dijo.

Alpine en general está muy conforme con lo que ha sido el viernes y sábado de programación ya que por primera vez con esta estructura logó la Q3 con ambos autos. Pierre Gasly partirá décimo.

“Feliz por el equipo también. Es la primera vez con los dos en la Q3. Las vueltas hoy salían solas, todos mis giros fueron muy buenos. Ya conozco un poco más al circuito también”, analizó el sudamericano.

La hinchada

Repleto de argentinos en las tribunas del circuito Hard Rock de Miami, para Colapinto tampoco pasó desapercibido ese clima.

“Acá somos locales. Contento de haberle dado motivos para celebrar esta noche. Ojalá mañana sea un gran día”, deseó en el cierre ante los micrófonos.

Los argentinos coparon las tribunas del circuito Hard Rock en Miami para alentar a Franco Colapinto.

Además, toda la prensa del mundo estará muy atenta al box celeste y blanco ya que se espera por la visita de Lionel Messi. El campeón mundial se presenta en la noche del sábado como local ante Orlando por la MLS y quedará libre el domingo para vivir la experiencia Fórmula 1 a pocos kilómetros de su actual domicilio.