Franco Colapinto vuelve a subirse al Alpine con la confianza en alza y la ilusión acelerando a fondo. Luego de firmar en Miami la mejor actuación de su joven carrera en la Fórmula 1, el piloto argentino afrontará este fin de semana el Gran Premio de Canadá, una cita que puede seguir consolidándolo como una de las grandes apariciones de la temporada.

El pilarense llega a Montreal con el envión anímico de haber terminado séptimo en el circuito callejero de Miami, donde mostró madurez, agresividad y un ritmo que sorprendió incluso dentro del paddock. Fue un fin de semana perfecto para el argentino, que no solo sumó puntos importantes sino que además confirmó que puede pelear de igual a igual contra pilotos mucho más experimentados.

Ahora el desafío será el tradicional Circuito Gilles Villeneuve, uno de los trazados más veloces y exigentes del calendario. Con sus largas rectas, frenajes bruscos y muros muy cerca de la pista, Canadá suele ser un escenario ideal para medir personalidad y precisión. Y ahí Colapinto buscará seguir dejando su marca.

El circuito ubicado en Montreal tiene una extensión de 4,361 kilómetros y cuenta con 14 curvas, en una pista donde cualquier error suele pagarse caro. Sin embargo, el argentino llega en uno de los mejores momentos desde su desembarco en la máxima categoría.

En lo que va del campeonato, Colapinto ya acumula siete puntos y se ubica undécimo en el Mundial de pilotos, números más que positivos para un rookie que continúa adaptándose a la Fórmula 1 carrera tras carrera.

Mientras tanto, la pelea por el campeonato tiene como líder al joven italiano Andrea Kimi Antonelli, la gran sensación de Mercedes, que con apenas 19 años ganó las últimas tres competencias y domina el certamen con 100 puntos. Detrás aparecen George Russell y Charles Leclerc, en una temporada que viene mostrando una lucha intensa en la parte alta de la tabla.

La actividad en Canadá comenzará este viernes con la práctica libre desde las 13:30 y luego la clasificación sprint a las 17:30. El sábado será turno de la carrera sprint y la clasificación principal, mientras que el domingo llegará el plato fuerte con la carrera desde las 17.

La última vez que la Fórmula 1 visitó Montreal, George Russell se quedó con la victoria tras una definición muy ajustada frente a Max Verstappen. Colapinto, en aquella ocasión, había terminado decimotercero, aunque ahora el panorama es muy distinto.

Con mayor experiencia, más confianza y un Alpine que mostró evolución en las últimas fechas, el argentino buscará volver a meterse entre los protagonistas.