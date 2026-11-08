En lo que fue una nueva fecha con complicaciones, Franco Colapinto finalizó 13° en el GP de Brasil de la Fórmula 1, y no pudo sumar en el circuito de Interlagos, en una carrera marcada por un fallo en la estrategia de Alpine, una mala largada del argentino y la posterior lluvia que impidió que el pilarense continuase con el buen ritmo que había logrado en la parte final de la competencia. De esta manera, el piloto albiceleste llegó a seis carreras al hilo sin poder puntos después de lo que fue su penalización en el GP de México que lo privó de las unidades que había obtenido tras culminar 8°.

En un mal inicio de carrera, Colapinto no pudo hacer valer la ventaja obtenida en la previa de la misma. Después de la penalización de Arvid Lindblad, la organización ubicó al argentino en el 14° lugar y luego escaló un lugar más porque Charles Leclerc cumplió con una sanción de 10 lugares en la clasificación. No obstante, y a diferencia de lo habitual, el argentino tuvo una largada para el olvido: el auto del joven piloto de Pilar patinó sobre el asfalto paulista y perdió tracción, lo que hizo que sus rivales aprovechasen esa pérdida de velocidad para superarlo antes del primer frenaje.

El contratiempo registrado durante los metros iniciales no afectó únicamente al auto del argentino, ya que la escudería Alpine enfrentó complicaciones generales en el arranque. Su compañero de equipo Pierre Gasly, quien terminó 14° en Intelagos, también tuvo un comienzo difícil y cedió ubicaciones. En la vuelta 19, Colapinto protagonizó un tenso intercambio con el ingeniero Stuart Bartlow en el que cuestionó la estrategia del equipo de hacer frenar a los dos autos al mismo tiempo para cambiar los neumáticos a compuestos blandos.

Finalmente, el pilarense obedeció, pero la decisión de la escudería francesa de frenar un par de vueltas más tarde que los otros equipos complicó a ambos pilotos, aunque luego Colapinto estabilizó el ritmo de su monoplaza con el transcurrir de las vueltas, girando con mayor consistencia y ganando posiciones en la pista, primero al puesto 16 y luego hasta el 10° tras las paradas de otros pilotos. Allí el piloto de Alpine se defendió de Nico Hulkenberg, que lo terminó pasando tras cortar la pista y fue penalizado, mientras que luego estuvo varios giros con una defensa notable frente al Racing Bulls de Arvid Lindblad, que superó con esfuerzo a un Franco con gomas desgastadas que tras esa secuencia volvió a boxes.

En la parte final, la lluvia apareció en la vuelta 57 para ponerle drama deportivo al desenlace en Interlagos. Allí, Colapinto mostró un ritmo impactante y, antes de ingresar a boxes para poner intermedias, adelantó de forma repentina a Gasly en la curva 12. Esto le permitió entrar a los pits adelante del francés y terminar 13°. Una carrera con luces y sombras para el representante nacional, donde volvió a mostrar destellos de su capacidad, pero entre la mala largada y una estrategia de Alpine que no fue beneficiosa, volvió a quedarse sin sumar.