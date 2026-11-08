La penúltima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 pasó por Brasil, donde terminó siendo un paseo del McLaren de Lando Norris en la punta de la carrera que sacó a relucir todas las estrategias por la lluvia y que terminó con Franco Colapinto 13°.

El argentino sólo fue mejor que su compañero Pierre Gasly (14°), pero suena a poco ya que ninguno le dio puntos a Alpine en la pelea por la tabla de constructores, donde Mercedes Benz se coronó antes de llegar al cierre de Estados Unidos.

La pole position fue también británico Norris, pero no pudo ante el mejor movimiento de Kimi Antonelli (Mercedes). Rápidamente, el campeón italiano puso las cosas en orden y se puso al frente de las posiciones con el Mercedes Benz. El argentino, esta vez, no tuvo el mejor inicio y se ubicó 17° en los primeros metrros, cediendo dos posiciones en la recta principal.

El gran protagonista del inicio fue el neerlandés Max Verstappen que arriba del Red Bull dio cátedra y luego de partir último avanzó a la posición 10 en apenas 6 vueltas. Terminó segundo porque cuando llego a la posición de escolta de Norris reconoció el mejor potencial del rival y subió al segundo escalón del podio.

La carrera se puso en marcha con gomas de lluvia, bajo el agua en la ciudad de San Pablo. Después de la vuelta 20 comenzaron las detenciones ante el cese de las precipiitaciones que recién volvieron a poco más de 10 giros.

Colapinto lucho en la mitad del pelotón, hubo momentos en que mostró mejor ritmo, pero nunca pudo superar de verdad la línea entre los puntos y la nada. Avanzó hasta el puesto 11 con detenciones de algunos rivales. Su equipo estiró el segundo ingreso a boxes esperando el agua, que llegó un poco más tarde de lo ideal para el plan de carrera y ya en el último tramo fue imposible recuperar.

Vuelta a vuelta

Vuelta 8 de 71: los Alpine avanzan de manera conjunta. Colapinto está 15° y detrás suyo Pierre Gasly. Se viene en cualquier momento el primer cambio de compuestos en los neumáticos como paró la lluvia y se ceca la pista.

Vuelta 13 de 71: el argentino se mantiene 15°, el lugar desde el cual partió. Antonelli se corta en la punta, pero hay show. El mano a mano de las Ferrari entre Hamilton y Leclerc, además de la clase de manejo que sigue dando Verstappen, ya en el quinto lugar, partiendo desde la última fila.

Vuelta 16 de 71: comienzan las detenciones para reemplazar neumáticos. Los Apine todavía no, tampoco los autos de punta.

Vuelta 17 de 71: la salida de Russel desde boxes tuvo complicaciones, quedó cruzado a la salida de los pits.

Vuelta 17 de 71: a boxes Colapinto. Vuelta a pista con los blandos para buscar un mejor ritmo de competencia. No está descartada una nueva precipitación en San Pablo. El argentino disconforme porque el equipo decidió detener a los autos al mismo tiempo.

Vuelta 20 de 71: trompo de Antonelli en la punta de la carrera. Avanza Lando Norris y el de MacLaren es el nuevo líder. El Mercedes salió mal de la detención de boxes.

Vuelta 22 de 71: buen momento de Colapinto en competencia. El sudamericano llega al puesto 14. detrás de Gasly.

Vuelta 29 de 71. Colapinto se queda en el ritmo. Reetroce una posición, pero hay autos delante muy complicados mecánicamente, por ejemplo de los de Mercedes, el de Antonelli y Russell.

Vuelta 37 de 71: el número 43 del argentino se mantiene en posición 15. El Alpine que avanzó fue el de Gasly que ya está 12°, a dos de sumar puntos. En la punta, cómo andar para el MacLaren de Norris.

Vuelta 39 de 71: Gasly inaugura la segunda parada en boxes para cambiar neumáticos. Lo sigue Hamilton con la Ferrrari.

Vuelta 42 de 71: las detenciones faciltaron que Colapinto llegue a la posición 13. No tiene ritmo para avanzar un poco más y ya se proyecta una nueva detención.

Vuelta 47 de 71: Colapinto se mantiene en psita: Algunos de sus competidores no y el argentino llega al 11° puesto. Norris lleva más de diez segundos de ventaja en la punta de la carrera respecto a su escolta Verstappen.

Vuelta 49 de 71. polémica de la tarde para Colapinto. En su intención de sostener el mejor ritmo de Hulkenberg, el argentino mantuvo la zona interna en curva 1 y a la salida de la misma, su rival se fue de pista y retomó cortando espacio. El de Audi quedó bajo investigación.

Vuelta 55 de 71: segunda detención de Colapinto en boxes para cambiar gomas. El argentino apostó a una lluvia que no llegó y perdió posiciones. Regresó 15°. Gasly ya está 12° y Norris lidera con más de 7 segundos de diferencia.

Vuelta 60 de 71: llueve nuevamente en el circuito de Interlagos. Todos sostienen, nadie entra para volver a las gomas de lluvia.

Vuelta 62 de 71: empeoran las condiciones de pista por la lluvia.

Vuelta 63 de 71: todos nuevamente a los boxes.

Vuelta 64 de 71: Colapinto delante de Gasly. El argentino está 13°, el francés dos lugares más atrás.

Vuelta 69 de : salvo un hecho extraordinario, la zona de puntas le queda lejos a Alpine. Colapinto en posición trece, Gasly un lugar más atrás.

La previa

El argentino tuvo un rendimiento irregular en las sesiones de entrenamientos. En la primera práctica libre finalizó noveno, con un registro de 1:14.832. Luego, en la segunda tanda, terminó 11° con un tiempo de 1:11.996, mientras que en el tercer entrenamiento ocupó el puesto 14, con una vuelta de 1:12.925.

La clasificación fue complicada para Colapinto. Bajo una intensa lluvia y en una sesión que tuvo varias interrupciones con bandera roja, el piloto de Alpine quedó eliminado en la Q1, tras marcar 1:33.327 y finalizar 17° en la tanda. Sin embargo, las penalizaciones aplicadas a otros competidores modificaron el orden de largada y le permitieron avanzar hasta el 15° puesto.

La lluvia, una amenaza para la carrera

Interlagos, el tradicional circuito de San Pablo

El clima también aparece como un factor a seguir de cerca en Interlagos. Para este domingo se espera una jornada fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 19 grados, cielo mayormente nublado y posibilidades de precipitaciones.

El pronóstico contempla alrededor de un 40% de probabilidades de lluvia y posibles tormentas, además de vientos moderados con ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían influir en las estrategias de los equipos y abrir oportunidades para los pilotos que necesiten recuperar posiciones.

El circuito de Interlagos tiene una extensión de 4.309 kilómetros, 15 curvas y una carrera programada a 71 vueltas. Colapinto buscará aprovechar la última tanda de entrenamientos para ajustar su Alpine y llegar en las mejores condiciones a una clasificación que puede ser clave para sus aspiraciones de sumar puntos.