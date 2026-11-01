En un fin de semana positivo para él, Franco Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 con un octavo puesto en el Gran Premio de México. El piloto argentino de Alpine largó desde el undécimo puesto y protagonizó una enorme salida: avanzó cuatro posiciones en los primeros metros y llegó a ubicarse séptimo. Más adelante, protagonizó buenos duelos con los McLaren y logró mantener un buen ritmo en una carrera muy accidentada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, lo que le valió los cuatro puntos que sumó en la jornada.

El arranque de la carrera fue sin dudas el highlight de Colapinto, que volvió a mostrar una de sus mejores virtudes como piloto de la máxima categoría. Con neumáticos medios, consiguió avanzar cuatro puestos en la vuelta inicial para ubicarse séptimo: pasó primero a Nico Hülkenberg (Audi), quien había largado décimo, y poco después, en la recta principal, desplazó a Pierre Gasly, su compañero de equipo. Luego, superó a Lando Norris en la curva 4, y aprovechó el choque que Isack Hadjar (Red Bull) y George Russell (Mercedes) protagonizaron en la curva 6, que dejó al francés en el fondo.

El pilarense no pudo sostener esa posición ante el ritmo de los McLaren y cayó al noveno lugar, pero esto no lo bajoneó. Colapinto mantuvo un buen ritmo con su Alpine para sostenerse en la pelea por los puntos, mientras se alejaba progresivamente de Hülkenberg. En la vuelta 29 registró su mejor tiempo de carrera, con 1m22s432, y antes de su detención en boxes, en el giro 35, volvió a escalar posiciones gracias a las paradas de algunos de sus rivales.

Tras una gran largada, Colapinto se sostuvo en zona de puntos y logró terminar 8°.

La competencia tuvo un momento determinante en la vuelta 44, cuando Valtteri Bottas perdió el control de su Cadillac y terminó contra las barreras. El accidente obligó a la salida del Auto de Seguridad y, posteriormente, a la interrupción de la carrera con bandera roja para retirar el monoplaza y reparar las defensas. Colapinto marchaba en zona de puntos y quedó noveno para la reanudación, con Arvid Lindblad y Piastri por delante.

Más adelante, luego de una disputa con el argentino, estos fueron protagonistas de un nuevo accidente que frenó la competencia. Después de un toque de Piastri, el monoplaza de Lindblad sufrió un daño en la suspensión trasera izquierda y terminó contra las defensas, lo que obligó a un nuevo Safety Car.

Pelea con Gasly y final en el 8° puesto

En la relargada, el argentino buscó acercarse a Piastri, algo que finalmente no logró, y en el medio tuvo un nuevo duelo con su compañero de equipo. El francés se pasó en la primera curva, volvió a pista cortando camino y le devolvió su lugar al argentino. De esta forma, Colapinto pudo culminar su carrera por delante del francés, que además terminó perdiendo otra posición ante Liam Lawson, lo que lo hizo terminar en el décimo puesto.

Finalmente, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el octavo puesto y volvió a sumar para Alpine después de cuatro carreras. Fue una actuación que mostró una levantada clara del argentino, que gracias a una gran largada logró establecerse entre los diez primeros y con un ritmo competitivo se sostuvo y terminó puntuando en un GP de México marcado por los incidentes y las interrupciones.