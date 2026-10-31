La Fórmula 1 continúa su actividad en el Gran Premio de México, que este sábado tendrá dos momentos importantes: la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación, donde Franco Colapinto buscará cerrar una buena jornada para posicionarse de cara a la carrera del domingo, que se desarrolla en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los circuitos más particulares del calendario.

El piloto argentino tuvo una jornada particular, ya que no participó de la primera práctica libre porque Alpine cedió su monoplaza al joven Gabriele Minì, en cumplimiento de una exigencia reglamentaria para pilotos novatos.

De esta manera, Colapinto recién pudo salir a pista en la segunda sesión, donde completó 34 vueltas y registró un mejor tiempo de 1m19s132, que lo ubicó en el puesto 16°, a 1s305 del líder. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo un viernes más competitivo y finalizó octavo, con un registro de 1m18s407.

El gran protagonista de la jornada fue Charles Leclerc. El piloto de Ferrari dominó las dos tandas de entrenamientos y cerró la FP2 con un tiempo de 1m17s827. Lando Norris y George Russell completaron los tres primeros lugares.

Post práctica 2, el argentino se mostró optimista, manifestando que "Fui encontrando de a poco cosas en la pista que me ayudaron un poco, pero hay mucho que trabajar para mañana (por hoy). Hoy a la noche va a ser importante para entender un par de cositas más y dar un paso pero creo que hay lugares claro para mejorar y veremos qué hay que hacer para mañana",

El escenario será el Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito particular por su ubicación a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. La altura representa un desafío técnico para los equipos, especialmente por sus efectos en la refrigeración y el rendimiento de los monoplazas. El domingo llegará el momento principal del fin de semana: la carrera, que comenzará a las 17 horas de Argentina y tendrá un recorrido de 71 vueltas.

El cronograma del GP de México

Horarios (Argentina):

Sábado:

Práctica libre 3: 14.30hs

clasificación: 18hs

Domingo: