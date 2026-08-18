La espera terminó. Después de varias semanas sin actividad oficial, Franco Colapinto volverá a acelerar en la Fórmula 1 y ya vive con intensidad la previa del Gran Premio de Países Bajos. El piloto argentino de Alpine regresará a las pistas este viernes en el circuito de Zandvoort, donde comenzará una nueva etapa de la temporada con la ilusión de seguir sumando protagonismo en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Luego del tradicional receso europeo, el pilarense se mostró motivado y con energías renovadas para afrontar la segunda mitad del campeonato. Además de disfrutar unos días de descanso, Colapinto completó recientemente los ensayos de neumáticos de Pirelli en Hungría, una tarea que lo mantuvo activo mientras gran parte de la parrilla ya estaba de vacaciones.

"Empecé mis vacaciones un poco más tarde que los demás porque estaba terminando los test de neumáticos de Pirelli en Hungría. Después pude relajarme de verdad y recargar las pilas tras una primera mitad de temporada realmente intensa", explicó el argentino en la previa de la competencia.

Con la mira puesta en el regreso, Colapinto destacó el gran presente que atraviesa Alpine y el desafío que representa mantenerse en la pelea dentro del Campeonato de Constructores.

"Estar luchando por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores es algo impresionante. Todos tenemos muchas ganas de hacer un gran trabajo y asegurar ese resultado para el equipo", señaló.

Pero más allá de los objetivos colectivos, el joven piloto también se fijó una meta personal para el fin de semana. Con formato Sprint incluido, cada sesión tendrá una importancia especial y por eso remarcó la necesidad de encontrar ritmo desde el primer minuto de actividad.

"Aún queda mucho camino, debemos empezar con buen pie en Zandvoort. Es un circuito que disfruto mucho y que recuerdo bien de mi paso por categorías inferiores. Será interesante ver cómo se desarrolla el fin de semana con formato Sprint. Necesitamos empezar bien el viernes por la mañana para encontrar el ritmo y correr al límite desde el principio con el objetivo de volver a entrar en el top 10", afirmó.

El trazado neerlandés guarda buenos recuerdos para Colapinto, que ya compitió allí en categorías promocionales antes de llegar a la Fórmula 1. Ahora buscará aprovechar ese conocimiento para pelear nuevamente por los puntos y comenzar con el pie derecho una etapa decisiva del campeonato.

La actividad del Gran Premio de Países Bajos comenzará este viernes con la única práctica libre y la clasificación para la carrera Sprint. El sábado se disputará la Sprint y posteriormente la clasificación para la carrera principal. Finalmente, el domingo desde las 10 de la mañana de Argentina, Colapinto volverá a ser protagonista en una nueva cita de la Fórmula 1, con la ilusión de meterse otra vez entre los diez mejores del fin de semana.