Luego del receso de mitad de año, Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará este fin de semana en el circuito de Zandvoort. Será la duodécima fecha de la temporada 2026 y contará con formato Sprint, por lo que la actividad comienza el viernes y tendrá una competencia adicional el sábado. Después de su última carrera en el GP de Hungría donde terminó 15°, el objetivo del piloto argentino de Alpine será intentar volver a sumar en el campeonato.

El pilarense llega a esta fecha entusiasmado por volver a la pista: "Tengo muchas ganas de volver a competir tras unas vacaciones de verano que me venían muy bien", expresó. Recordemos que Colapinto encara la segunda mitad del campeonato con 19 puntos y con la escudería francesa en plena lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores. De su parte, señaló que apunta a conseguir un resultado entre los diez primeros en Zandvoort, donde tendrá su primer desafío mañana a las 7 de Argentina en la única práctica libre y, más tarde, a las 11.30 afrontará la qualy para el Sprint.

Respecto de las actualizaciones que supuestamente tendría su auto pero que sólo llegaron a hacerse para el de su compañero Pierre Gasly, el argentino rescató igualmente el trabajo de Alpine: "Era una actualización que estaba prevista para llegar a Monza y para ambos autos, pero llegó aquí antes de lo esperado, lo cual ya es algo bueno. Por desgracia, solo está disponible para un auto, pero esperemos que funcione y que demuestre que podemos luchar más adelante", dijo.

La carrera también tendrá como uno de sus grandes atractivos a Max Verstappen, que disputará el GP de Países por última vez en el actual calendario. El neerlandés buscará extender su dominio en Zandvoort, donde ganó tres de las cinco carreras disputadas desde el regreso del circuito a la F1 en 2021.

El cronograma del GP de Países Bajos

Viernes 21 de agosto



Práctica libre 1: 7.30.



Clasificación de la sprint: 11.30.

Sábado 22 de agosto



Sprint: 7.00.



Clasificación: 11.00.

Domingo 23 de agosto



Carrera: 10.00.