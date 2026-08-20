Franco Colapinto volvió a referirse a uno de los aspectos menos visibles de su carrera en la Fórmula 1: la exposición constante en redes sociales y el impacto que pueden generar las críticas. En una entrevista con Motorsport, el piloto de Alpine habló con sinceridad sobre el denominado hate y consideró que los deportistas también deben involucrarse para ponerle un freno a determinadas situaciones.

El corredor nacido en Pilar sostuvo que quienes compiten profesionalmente tienen una responsabilidad frente a la enorme audiencia que los sigue. “Como atletas tenemos que hablar un poco más fuerte y poner un límite”, expresó Franco Colapinto, quien remarcó que las palabras publicadas en internet pueden tener consecuencias mucho mayores de las que muchas personas imaginan.

En su caso, el argentino explicó que no todos los cuestionamientos consiguen afectarlo de la misma manera. La diferencia, según contó, aparece cuando las críticas llegan desde personas importantes para él. “Solo me afecta cuando personas de mi círculo, gente a la que realmente admiro y en la que creo plenamente, me dicen algo”, reconoció el piloto de Fórmula 1.

El momento reflexivo de Franco Colapinto

Colapinto también planteó que los propios protagonistas del automovilismo pueden colaborar para modificar la situación. “Como pilotos, tenemos que ayudar a la gente a entender cuánto pueden afectar sus palabras a los demás”, señaló. En ese sentido, advirtió sobre una consecuencia que ya se observa entre distintas figuras deportivas: “Hemos llegado a la situación de que la mayoría de los atletas están borrando sus redes sociales”.

Durante la charla, además, Franco Colapinto recordó un episodio que protagonizó con Oliver Bearman durante el Gran Premio de Japón. El argentino contó que intentó comunicarse en privado después de la competencia, aunque no obtuvo respuesta. “Le envié un mensaje justo después de la carrera y nunca respondió. Nunca hablamos de ello después, pero luego dijo esto sobre mí (criticó una maniobra del argentino en la pista)”.

Lejos de responsabilizar únicamente a los usuarios, el piloto de Alpine también hizo una autocrítica sobre el comportamiento de los propios corredores. “También nos culpo un poco a nosotros como pilotos porque a veces hablamos en los medios de una manera en la que no pensamos en la fuerza que tienen nuestras palabras”, manifestó, en una reflexión sobre el alcance que puede tener cada declaración.

El momento reflexivo de Franco Colapinto

La entrevista también permitió conocer otra cara de la exigencia que supone competir en la Fórmula 1. Para Colapinto, manejar representa apenas una parte de la actividad durante un Gran Premio. “Quizá conducís solo el 10 por ciento del tiempo como piloto de F1, pero ya no se trata tanto de conducir”, explicó, al referirse a compromisos, entrevistas, reuniones y diferentes obligaciones.

Finalmente, Franco Colapinto destacó que aprendió a administrar mejor su energía frente a un calendario que puede resultar agotador. El argentino aseguró que consiguió modificar su manera de afrontar cada jornada para llegar en mejores condiciones al momento de subirse al monoplaza. “Me volví mucho mejor a la hora de mantener mi energía en un lugar mejor y no llegar agotado antes de conducir”, concluyó.